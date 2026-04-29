Trump\'tan İran\'a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer dışı anlaşma görüşmelerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetiminin süreci yönetemediğini savunarak açık bir uyarı mesajı verdi.

“ANLAŞMA YAPMAYI BİLMİYORLAR”

Trump paylaşımında, “İran kendini toparlayamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Yakında akıllarını başlarına alsınlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler, iki ülke arasındaki diplomatik temasların çıkmaza girdiği yönünde yorumlandı.

“NO MORE MR NICE GUY” MESAJI

ABD Başkanı, açıklamasına eşlik eden görselde ise “No more Mr. Nice Guy” (Artık o iyi adam yok) ifadesine yer verdi. Dış basında yer alan analizlerde bu paylaşım, Washington yönetiminin İran’a karşı daha sert bir tutum benimseyebileceğinin işareti olarak değerlendirildi.

GERİLİM YÜKSELİYOR

Uluslararası medya kuruluşları, ABD ile İran arasındaki gerilimin son dönemde yeniden tırmandığına dikkat çekiyor. Özellikle nükleer program, yaptırımlar ve bölgesel güvenlik konuları iki ülke arasındaki en kritik başlıklar olmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre Trump’ın sert çıkışı, yeni yaptırımlar ya da diplomatik baskı adımlarının habercisi olabilir. İran tarafının ise henüz bu açıklamalara resmi bir yanıt vermediği bildirildi.

DİPLOMASİDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Analistler, mevcut tabloya bakıldığında kısa vadede somut bir anlaşma ihtimalinin zayıf olduğunu, taraflar arasındaki güven krizinin derinleştiğini ifade ediyor. Olası bir uzlaşma için yeni arabuluculuk girişimlerinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.