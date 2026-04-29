Trump'tan İran'a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın

29.04.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer olmayan bir anlaşmayı “nasıl imzalayacaklarını bilmediğini” belirterek “yakında akıllarını başlarına alsınlar” ifadelerini kullandı. “Artık o iyi adam yok” yazılı ve çatışma temalı görseliyle dikkat çeken Trump, İran’ın “kendini toparlayamadığını” söyledi; dış basın bu mesajı gerilimin sertleştiği şeklinde yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen nükleer dışı anlaşma görüşmelerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetiminin süreci yönetemediğini savunarak açık bir uyarı mesajı verdi.

“ANLAŞMA YAPMAYI BİLMİYORLAR”

Trump paylaşımında, “İran kendini toparlayamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Yakında akıllarını başlarına alsınlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler, iki ülke arasındaki diplomatik temasların çıkmaza girdiği yönünde yorumlandı.

“NO MORE MR NICE GUY” MESAJI

ABD Başkanı, açıklamasına eşlik eden görselde ise “No more Mr. Nice Guy” (Artık o iyi adam yok) ifadesine yer verdi. Dış basında yer alan analizlerde bu paylaşım, Washington yönetiminin İran’a karşı daha sert bir tutum benimseyebileceğinin işareti olarak değerlendirildi.

GERİLİM YÜKSELİYOR

Uluslararası medya kuruluşları, ABD ile İran arasındaki gerilimin son dönemde yeniden tırmandığına dikkat çekiyor. Özellikle nükleer program, yaptırımlar ve bölgesel güvenlik konuları iki ülke arasındaki en kritik başlıklar olmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre Trump’ın sert çıkışı, yeni yaptırımlar ya da diplomatik baskı adımlarının habercisi olabilir. İran tarafının ise henüz bu açıklamalara resmi bir yanıt vermediği bildirildi.

DİPLOMASİDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Analistler, mevcut tabloya bakıldığında kısa vadede somut bir anlaşma ihtimalinin zayıf olduğunu, taraflar arasındaki güven krizinin derinleştiğini ifade ediyor. Olası bir uzlaşma için yeni arabuluculuk girişimlerinin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Donald Trump, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 12:13:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.