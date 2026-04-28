Bilardo masasında taciz intikamı! Karısına dokunan adamı tek yumrukla nakavt etti!

Bir barda bilardo oynayan çiftin huzuru, alkollü bir şahsın kabul edilemez taciziyle bozuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda, karısına dokunulduğunu gören öfkeli koca, tacizciyi tek bir yumrukla yere serdi. Olayın ardından sosyal medya ikiye bölündü: Adalet mi, yoksa aşırı şiddet mi?

Olay, büyük oranda boş olan bir mekanda, bir kadının eşiyle bilardo oynamaya hazırlandığı sırada gerçekleşti. Görüntülerde, aşırı derecede alkollü olduğu her halinden belli olan bir adamın, önce bir personelle konuştuğu ardından odanın diğer ucuna bağırdığı görülüyor. Birkaç saniye sonra tişörtünü aşağı çeken adam, sendeleyerek hiçbir şeyden haberi olmayan kadına doğru yaklaşıyor.

Tacizci, kadının yanına geldiğinde pervasızca ellerini kadının kalçasına koyuyor. Tacize uğrayan kadın anında adamı iterek uzaklaşıyor. Ancak o sırada tüm olaya şahit olan eşi, masanın etrafından fırtına gibi dolanarak tacizcinin suratına sert bir yumruk indiriyor.

Yumruğun şiddetiyle bilincini kaybeden tacizci, bar taburelerine çarpmasına santimetreler kala yere yığılıyor. Olayın en dramatik anlarından biri ise, öfkeli kocayı durdurmaya çalışan kadının yaşadığı kaza oldu. Koca, engel olmaya çalışan eşini geçerken elindeki bilardo ıstakası yanlışlıkla kadının yüzüne çarptı. Kadın acı içinde yanağını tutarken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.

Yaklaşık bir yıllık olduğu tahmin edilen ancak yeniden gündeme gelen bu video, meşru müdafaa ve orantısız güç tartışmalarını alevlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları olayı farklı açılardan yorumladı. Bazı kullanıcılar karısını koruduğu için kocaya destek verirken, diğerleri sarhoş ve savunmasız birine uygulanan bu şiddetin cinayetle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, bu tür durumlarda fiziksel müdahalenin ölümcül sonuçlar doğurabileceği ve kişiyi haklıyken suçlu durumuna düşürebileceği konusunda uyarıyor. Tayland'da geçtiğimiz günlerde yaşanan ve iki İngiliz turistin bir vücut geliştirici tarafından nakavt edildiği olayla benzerlik taşıyan bu durum, alkol ve şiddetin tehlikeli yüzünü bir kez daha gösterdi.