Bartın’da halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi; yaralılar var

BARTIN’da Yazıcılar kampüsü mevkiinde özel halk otobüsü, otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Yazıcılar Kampüsü mevkisinde bugün sabah saatlerinde bir özel halk otobüsü, otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan üniversite öğrencilerinin olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.