AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, kamu arazilerinin özelleştirilmesine yönelik kanuni düzenlemenin detaylarını paylaştı. İddiaların aksine aktif hastanelerin satılmayacağını vurgulayan Açıkkapı, satış gelirlerinin genel bütçeye değil, doğrudan taşınmazın sahibi olan kuruma aktarılacağını ifade etti.

Kamu arazilerini kapsayan özelleştirme kararı sonrası Elazığ’da 3 eski hastane ve arazisinin satışı gündeme geldi. Tepkilerin artması üzerine AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Haberler.com ekranlarında sunucu Melis Yaşar’ın sorularını yanıtladı. Açıkkapı, söz konusu düzenlemenin zorunlu olmadığını vurgularken, aktif olarak kullanılan hastanelerin satılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

“ÖZELLEŞTİRME DÜZENLEMESİ ZORUNLU DEĞİL”

Açıkkapı, şu ifadeleri kullandı: “Bu özelleştirme konusu aslında geçtiğimiz ay bir kanuni düzenleme biz yaptık. 259 Sıra sayılı. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanundu bu. Ve bu kanunda 4.706 sayılı hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanunu hakkında bir düzenleme yapıldı. Ve bu düzenlemeden sonra tabii özellikle bugüne kadar belirli kurumların taşınmazları özelleştirme kapsamına girebiliyordu. Bu kanuna kadar ancak bu düzenlemeyle bu kapsamı biz biraz genişletmiş olduk. Yani sadece merkezi idare değil aynı zamanda özel bütçeli kurumlar düzenleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı şirketlerin sahip olduğu taşınmazlar da bu ilgili kanunla şayet burada önemli nokta şudur. Kurumlar şayet isterlerse özelleştirme kapsamına alınacak yerler hususu var. Tabii burada önemli nokta şudur. Bu kanun bir zorunluluk değil.

“SATIŞ GELİRLERİ GENEL BÜTÇEYE GİTMEYECEK”

Bu satış gerçekleştikten sonra elde edilen gelir genel bütçeye aktarılmıyor. Burada doğrudan o taşınmazın sahibi olan kurumun hesabına aktarılıyor. Ben şu anda kanunu anlatıyorum. Ve o kurumun bütçesine gelir olarak yazılıyor bu gelir. Yani satış yapıldıktan sonra elde edilecek gelir genel bütçeye aktarılmıyor. İlgili kurumun yani taşınmazı satan kurumun hesaplarına bu para giriyor.

“AKTİF HASTANELER SATILMAYACAK”

Son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında resmi gazetede yayınlanan taşınmaz listesine ilişkin hastaneler satılıyor şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır diyor. Fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yöneliktir. Listede yer alan ve sağlık hizmeti sunulan kurumlara ait taşınmazlar korunacaktır diyor. Yani burada bir hastane satışı söz konusu olmayacaktır.” 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 18:28:51.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.