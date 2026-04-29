Manşetler yanıyor! Tarihi maç herkesi şoke etti

29.04.2026 13:38
PSG’nin Bayern Münih’i 5-4 mağlup ettiği 9 gollü yarı final, Avrupa basınında “yılın maçı” olarak manşetlere taşınırken Luis Enrique’nin bile “böyle bir tempo görmedim” sözleriyle tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG ile Bayern Münih arasında oynanan 9 gollü mücadele, Avrupa futbol gündemine damga vurdu. Fransız ekibinin 5-4 kazandığı karşılaşma, hem skoru hem de temposuyla unutulmazlar arasına girdi.

9 GOLLÜ MAÇ MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Avrupa basını, Parc des Princes’te oynanan karşılaşmayı geniş yer ayırdı. L’Equipe, PSG’nin nefes kesen mücadelede Bayern’i mağlup ettiğini yazarken, RMC Sport ise maçı “unutulmaz anlarla dolu bir yarı final” olarak tanımladı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, karşılaşmayı “yılın maçı” olarak nitelendirirken “tam bir şölen” ifadelerini kullandı. Corriere dello Sport da mücadeleyi “gollerle dolu sansasyonel bir final gibi” değerlendirdi.

HÜCUM FUTBOLUNA ÖVGÜ YAĞDI

İspanyol basını da tarihi karşılaşmaya geniş yer verdi. AS gazetesi mücadeleyi “destansı bir savaş” olarak yorumlarken, Marca “hücum futboluna bir övgü” başlığını attı. Mundo Deportivo ise iki takımın unutulmaz bir gösteri sunduğunu vurguladı.

TEKNİK DİREKTÖRLER VE OYUNCULAR DA ŞAŞKIN

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, kariyerinde böyle bir tempoya sahip maç yaşamadığını belirterek, “Bu yoğunlukta bir karşılaşmayı daha önce görmedim” dedi. Bayern cephesinde ise Vincent Kompany, rövanş için umutlu konuşurken Harry Kane mücadeleyi “çılgın bir maç” olarak nitelendirdi. İlk maçı 5-4 kazanan PSG, rövanş öncesi avantajı eline geçirirken, final bileti Münih’te oynanacak ikinci karşılaşmada belli olacak.

