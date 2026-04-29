Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş\'u görevinden etti

29.04.2026 10:19
Konyaspor-Fenerbahçe maçında stadyum üzerinden geçen savaş uçakları tartışma yaratırken, uçuşların ardından Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevden alınarak karargaha çekildi.

21 Nisan’da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum üzerinden geçen F-16 ve Sikorsky helikopterleri gündem olurken, olayın ardından dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı.

UÇAK SESLERİ MAÇA DAMGA VURDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor’un Fenerbahçe’yi 120. dakikada bulduğu penaltı golüyle elediği karşılaşmada, ilk yarıda stadyum üzerinde uçan hava araçlarının oluşturduğu gürültü canlı yayına da yansıdı. Uçuşların, Konyaspor’a yakınlığıyla bilinen Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un talimatıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

“UÇAKLI DESTEK” TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşma sırasında taraftarların açtığı ve üzerinde jetlerin yer aldığı “Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar” yazılı pankart dikkat çekti. Bu gelişmeyle birlikte uçuşların, taraftar grupları ile üs komutanlığı arasında koordineli şekilde yapıldığı iddia edildi. Yaşananlar kamuoyunda “uçaklı destek” tartışmasını beraberinde getirirken, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de tepkiyle karşılandı.

GÖREVDEN ALINDI, KARARGAHA ÇEKİLDİ

Olayın ardından Tümgeneral Mete Kuş’un görev yeri değiştirildi. Kuş, Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’na çekildi. Bu atama, TSK kulislerinde “tenzil-i rütbe” olarak değerlendirildi. Kuş’un yerine ise Tuğgeneral Esat Çetin atandı.

VEDA MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Görev değişikliği sonrası Tümgeneral Mete Kuş’un silah arkadaşlarına WhatsApp üzerinden gönderdiği veda mesajı da ortaya çıktı. Kuş mesajında şu ifadeleri kullandı: “Değerli arkadaşlarım, benden duyun diye bu haberi size veriyorum. Haftaya salı gününden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine görevlendirildim. Salı günü Tuğgeneral Esat Çetin görevi benden devralacak. Bu süreçte en büyük mutluluğum hiçbir arkadaşımın zarar görmemiş olmasıdır. Tüm çabam bunun içindi. Önemli olan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığının birlik ve beraberliğini korumasıdır ve Her Gün Her Yönden Her Şekilde iyiye ve daha iyiye gitmesidir.”

Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı
İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa’nın cezasını onadı İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray’ı sarstı Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray'ı sarstı
Bakan Göktaş tarih verdi Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’nun son hali taraftarı kahretti Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı Kadının çığlıkları mahalleyi inletti Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

10:35
Bütün maçlar aynı saatte Süper Lig’de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
Bütün maçlar aynı saatte! Süper Lig'de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
09:48
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
09:45
TOKİ İstanbul kurasında “7 haneli numara“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
09:39
Kral Charles’tan Trump’a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
09:28
8 yaşındaki Osman’ın cansız bedeni bulundu
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu
09:23
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
09:14
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
