Fener taraftarından Aziz Yıldırım\'ı duygulandıran cümle

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, taraftarla yaşadığı bir anla yeniden gündeme geldi. Başkan adaylığı konusunda net bir adım atmayan ve aday olmayacağı yönünde sinyaller veren Yıldırım’ın duygulandığı anlar dikkat çekti.

TARAFTARIN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Bir taraftarın Aziz Yıldırım’a “Çocuklar için gel başkanım” şeklinde seslenmesi üzerine deneyimli isim duygusal anlar yaşadı. O anlarda Yıldırım’ın verdiği tepki büyük ilgi çekti.

EFSANE BAŞKANA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe’de uzun yıllar başkanlık yapan ve kulüp tarihine damga vuran Aziz Yıldırım’a taraftarların ilgisinin sürdüğü görüldü. Sarı-lacivertli camiada önemli bir yere sahip olan Yıldırım’a yönelik bu çağrı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ADAYLIK BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde ismi yeniden başkan adaylığı için geçen Aziz Yıldırım’ın, şu ana kadar adaylık konusunda net bir karar açıklamaması dikkat çekiyor.