Fenerbahçe\'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Domenico Tedesco’ya, sözleşmesindeki özel madde gereği 500 bin euro tazminat ödendiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından tazminat detayları netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da bildirdi.

SÖZLEŞME MADDESİ DEVREYE GİRDİ

A Spor’un haberine göre, Tedesco’nun sözleşmesinde yer alan özel madde doğrultusunda kulüp, ayrılık zamanına bakılmaksızın 500 bin euro tazminat ödedi. Söz konusu maddede “Sezon sonunda da ayrılsa, 3 maç kala da ayrılsa 500 bin euro ödenir” ifadesinin bulunduğu aktarıldı.

RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Fenerbahçe, Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yolların ayrıldığını KAP’a yaptığı bildirimle resmileştirdi. Kulüp, ayrılık sürecine dair resmi adımı attı.

ALMANYA’YA DÖNECEK

İtalyan teknik adamın çarşamba günü takımla vedalaşmasının ardından Almanya’ya döneceği ifade edildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Tedesco, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat’ın ailesinden savcılığa suç duyurusu Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı
Futbolseverlere müjde Dev maçlar artık şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Eski Vali Tuncay Sonel’in tutukluluğuna itiraz reddedildi Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

14:35
Saran’dan futbolculara son emir
Saran'dan futbolculara son emir
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 14:50:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.