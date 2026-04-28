Fenerbahçe\'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından tazminat detayları netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da bildirdi.

SÖZLEŞME MADDESİ DEVREYE GİRDİ

A Spor’un haberine göre, Tedesco’nun sözleşmesinde yer alan özel madde doğrultusunda kulüp, ayrılık zamanına bakılmaksızın 500 bin euro tazminat ödedi. Söz konusu maddede “Sezon sonunda da ayrılsa, 3 maç kala da ayrılsa 500 bin euro ödenir” ifadesinin bulunduğu aktarıldı.

RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Fenerbahçe, Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yolların ayrıldığını KAP’a yaptığı bildirimle resmileştirdi. Kulüp, ayrılık sürecine dair resmi adımı attı.

ALMANYA’YA DÖNECEK

İtalyan teknik adamın çarşamba günü takımla vedalaşmasının ardından Almanya’ya döneceği ifade edildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Tedesco, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı.