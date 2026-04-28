Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek - Son Dakika
Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek

Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek
28.04.2026 13:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemesinin 6 ay içinde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Yaş doğrulama sisteminin devreye alınacağını belirten Göktaş, amaçlarının yasaklama değil denetim olduğunu vurguladı. Düzenleme e-Devlet'ten kimlik doğrulaması yaparak sosyal medyaya girmeyi de içeriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda yaptığı açıklamalarda, aylardır konuşulan sosyal medya düzenlemesine ilişkin önemli mesajlar verdi. Göktaş, hazırlanacak yönetmelikle birlikte 6 ay içinde Türkiye’de sosyal medya düzenlemesinin fiilen yürürlüğe gireceğini söyledi.

Çocukları dijital platformların kontrolsüz etkisine bırakmayacaklarını ifade eden Göktaş, “Çocuklarımızı büyük şirketlerin ve algoritmaların insafına bırakmayacağız” dedi.

Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek

“AMAÇ YASAKLAMAK DEĞİL, DENETLEMEK”

Yeni düzenlemenin temel hedefinin yasaklama olmadığını belirten Göktaş, denetim mekanizmasını güçlendirmek istediklerini dile getirdi. Sosyal medya platformlarıyla doğrudan iletişim kurulacağını vurgulayan Göktaş, “Amacımız bir muhatap bulmak ve hassasiyetlerimizi iletmek” ifadelerini kullandı.

Düzenleme kapsamında yaş doğrulama sisteminin devreye alınacağını açıklayan Göktaş, çocukların daha güvenli bir dijital ortamda bulunmasını hedeflediklerini söyledi. Çocukların yüzde 10’unun en az bir kez yabancı kişilerle iletişime geçtiğine dikkat çeken Göktaş, ailelerin de sürece aktif şekilde dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek

OKUL SALDIRILARINA KARŞI YAPAY ZEKA DESTEKLİ MODEL

Okullara yönelik saldırılarla ilgili de konuşan Göktaş, uzun süredir üzerinde çalıştıkları sosyal risk haritasını devreye alacaklarını açıkladı. Hem fiziki hem de yapay zeka destekli önlemlerle risk altındaki çocukları korumayı amaçladıklarını belirten Göktaş, olaylar yaşanmadan önce önlem alacak bir sistem kurduklarını ifade etti.

NÜFUS VERİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin genç nüfus avantajını koruması gerektiğini vurgulayan Göktaş, doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekti. TÜİK verilerine göre önümüzdeki 5 yıl içinde ilkokul çağındaki çocuk sayısında 900 bin azalma beklendiğini belirten Göktaş, bu nedenle sosyal politikaların hızla hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

Başta dezenformasyon olmak üzere siber suçların hızla arttığı sosyal medyaya yönelik yasal düzenleme taslağına göre; platformlarına giriş için e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması gerekecek. İnternet kullanıcısı, uygulamalara e-Devlet tarafından üretilecek "kişiye özel anahtar" ile girebilecek. Sistem kişisel verileri koruyacak biçimde tasarlanacak ve kimlik bilgileri BTK bünyesinde muhafaza edilecek. Katalog suçlara konu içerikleri yayan hesapların gerçek kimlik bilgilerinin adli mercilerce talep edilmesi durumunda sosyal medya platformlarının bu bilgileri en geç 30 gün içinde verme zorunluluğu olacak.

KURALA UYMAYANA CEZA

Kimlik doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik kademeli ve ağır yaptırımlar öngörülüyor: Küresel cironun yüzde 3’üne kadar idari para cezası. Reklam yasağı. İnternet trafiği bant genişliğinin yüzde 50'den yüzde 90'a kadar daraltılması.

Düzenlemeyle suç faillerinin tespitinin kolaylaşması ve gerçek kullanıcı için çok daha güvenli bir dijital ortamın tesis edilmesi amaçlanıyor. Bot ve sahte hesapların önüne geçilmesi, sadece gerçek kişilerin kaydolabilmesi hedefleniyor.

TBMM Başkanlığına 4 Mart'ta sunulan düzenlemeye göre, sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Platformların, bu yasağın uygulanması için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alması gerekecek. Teklifte ayrıca 15 yaşını doldurmuş çocuklar için yetişkin kullanıcı deneyiminden ayrıştırılmış hizmet sunulması ve ebeveyn ya da vasilerin çocukların çevrim içi hareketlerini izleyebilmesine, kullanım süresini yönetebilmesine ve hesap ayarlarını kontrol edebilmesine imkan verecek araçların sağlanması öngörülüyor. 

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek - Son Dakika
