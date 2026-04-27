Suriye'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza'nın annesi: Bir nebze olsun içimiz soğudu - Son Dakika
Suriye'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza'nın annesi: Bir nebze olsun içimiz soğudu

Suriye\'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza\'nın annesi: Bir nebze olsun içimiz soğudu
27.04.2026 23:57
Suriye\'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza\'nın annesi: Bir nebze olsun içimiz soğudu
Suriye’de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmasının sembol isimlerinden biri haline gelen ve henüz 13 yaşındayken rejimin işkenceleri sonucu hayatını kaybeden Hamza Hatib’in annesi Samira Hahami, oğlunun öldürülmesinden sorumlu tutulan Atef Necib'in yargılanmasını gördüklerinde az da olsa acılarının dindiğini söyledi.

Suriye’de 2011 yılında başlayan halk ayaklanmasının sembol isimlerinden biri haline gelen ve henüz 13 yaşındayken rejimin işkenceleri sonucu hayatını kaybeden Hamza Hatib’in katillerinin ve rejimin işlediği suçların cezasız kalmamasını isteyen Hamza'nın annesi Hahami, gerçek huzurun ancak sorumluların hesap vermesiyle sağlanacağını söyledi.

Beşşar Esed'in yargılanmasını da görmek istediklerini ifade eden Hamza'nın annesi Hahami, oğlunun işkence sonucu öldürüldüğü günlerde yaşadıkları ve oğlunun öldürülmesinden sorumlu tutulan Atef Necib'in yargılanma sürecine ilişkin duygularını anlattı.

Acılı anne, oğlunun cenazesini teslim aldıkları günü ve maruz kaldığı vahşeti dile getirerek, asıl teselliyi adaletin yerini bulmasında aradığını ifade etti.

Suriye'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza'nın annesi: Bir nebze olsun içimiz soğudu

"OĞLUMU GETİRDİKLERİNDE GÖRDÜM AMA SANKİ O BENİM HAMZAM DEĞİLDİ"

Hamza'nın işkence sonucu öldürüldükten sonra cenazesinin kendilerine teslim edildiğini anlatan acılı anne, şoka girdiğini söyledi.

Oğlunun vücudunun işkenceden dolayı tanınmaz hale geldiğini belirten Hahami, "Hamza’nın vücudundaki işkence izleri her şeyi belgeliyordu. Oğlumu getirdiklerinde gördüm ama sanki o benim Hamzam değildi. Yüzü, vücudu, her şeyi değiştirilmişti. Vücudu işkenceden tanınmayacak kadar şişmişti. Onu o halde görmek benim için kelimelerle anlatılamaz bir şoktu. Benim evladımı ne hale getirdiklerini gözlerimle gördüm." dedi.

Suriye'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza'nın annesi: Bir nebze olsun içimiz soğudu

"TEK SUÇU ARKADAŞLARIYLA BERABER OLMAKTI"

Oğlunun katledilmesi için hiçbir geçerli sebep olmadığını vurgulayan anne, rejim güçlerinin çocuk dahi olsa kimseye acımadığını söyledi.

"O da diğer çocuklar gibi dışarı çıkmıştı. Tek suçu arkadaşlarıyla beraber olmaktı." diyen acılı anne, "Ne kimseyi boğazlamaya ne de birine zarar vermeye gitmişti. Tek sebep, bu insanların caniliği ve acımasızlığıydı. Onlarda çocuk haklarına saygı ya da sorumluluk bilinci yok. Bunlar insan olamaz, insafı olan birisi bir çocuğa ağır işkenceler yapamaz." şeklinde konuştu.

Suriye'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza'nın annesi: Bir nebze olsun içimiz soğudu

"BAŞ SORUMLU BEŞŞAR ESED CEZALANDIRILMALI"

Hamza’nın katillerinin ve rejimin işlediği suçların cezasız kalmamasını isteyen Hahami, gerçek huzurun ancak sorumluların hesap vermesiyle sağlanacağını ifade etti.

Necib'in yargılanmasının az da olsa acılarını hafiflettiğini dile getiren Hahami şunları kaydetti: "Bir nebze olsun içimiz soğudu ama bu derde tam bir şifa değil. Derdimize gerçek şifa, bu yılanın başı olan Beşşar Esed ve diğer sorumluların hak ettikleri cezayı almasıyla, en azından idam edilmeleriyle olur. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onlar cennetliktir, buna inanıyoruz. Onlara bu zulmü reva görenlerin yeri ise ateştir."

Suriye'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza'nın annesi: Bir nebze olsun içimiz soğudu

AYAKLANMANIN SEMBOL İSİMLERİNDEN HAMZA

Hamza Hatib, daha henüz 13 yaşındayken devrik rejim tarafından 2011'de alıkonarak türlü işkencelere maruz bırakılmıştı.

Rejim güçlerinin günlerce yaptığı işkencelere dayanamayan küçük Hamza hayatını kaybetmiş ve cenazesi ailesine teslim edilmişti.

İşkence sonucu öldürülen Hamza, Suriye'de 14 yıl sonra devrimle sonuçlanan halk ayaklanmalarının sembol isimlerinden biri olmuştu.

Ayaklanma sürecinde rejimin katlettiği ilk kurban olarak bilinen Hamza'nın işkenceyle öldürüldüğü dönemde Deraa'nın yönetiminden sorumlu olan Beşşar Esed'in kuzeni Atef Necib, dün başkent Şam'daki Adalet Sarayı'nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Suriye'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza'nın annesi: Bir nebze olsun içimiz soğudu
Kaynak: AA

Son Dakika Suriye Suriye'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza'nın annesi: Bir nebze olsun içimiz soğudu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Suriye'deki halk ayaklanmasının sembol isimlerinden Hamza'nın annesi: Bir nebze olsun içimiz soğudu - Son Dakika
