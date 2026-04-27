Conte'dan Galatasaraylı yıldıza kanca

27.04.2026 17:51
İtalya Serie A ekibi Napoli, orta saha transferi arayışları kapsamında rotasını Galatasaray'a çevirdi. Napoli teknik direktörü Antonio Conte, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara için yönetime rapor sundu.

İtalya Serie A’da ikinci sırada bulunan Napoli’de teknik direktör Antonio Conte, gelecek sezonun kadro planlaması için rotasını İstanbul’a kırdı. Deneyimli teknik adamın, Galatasaray’ın bu sezonki performansıyla Avrupa devlerini peşine takan yıldız ismini kadrosuna katmak için yönetime rapor sunduğu öğrenildi.

CONTE'NİN YENİ PRENS ADAYI GABRIEL SARA

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Conte, Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'yı kadrosunda görmeyi istiyor. Conte'nin oyuncunun çok yönlü oyun tarzından ve fiziksel kapasitesinden etkilendiği belirtilirken, Napoli'nin de bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı aktarıldı. 

GALATASARAY AYRILIĞA SICAK DEĞİL

Galatasaray ise oyuncunun takımdaki önemi nedeniyle astronomik bir teklif gelmediği sürece bu ayrılığa sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan oyuncusunu kolay kolay bırakma niyetinde değil.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
