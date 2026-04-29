TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

29.04.2026 09:45
TOKİ'nin İstanbul'da inşa edeceği 100 bin sosyal konut için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından ortaya atılan "şaibe" iddialarına DMM'den açıklama geldi. DMM, kurayı kazananların 6 haneli başvuru numarasına sahip olduğu ve 7 haneli başvuru numarası bulunan kimseye daire çıkmadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak duyurulan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekimi tamamlandı. 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çekilişlerin ardından hak sahipleri 27 Nisan akşamı e-Devlet üzerinden ilan edildi. Toplam 1 milyon 72 bin 660 kişinin katıldığı kura sürecinde 100 bin kişi konut sahibi olmaya hak kazandı.

"7 HANELİ NUMARA" İDDİASI

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, konut kazananların tamamının 6 haneli başvuru numarasına sahip olduğu, 7 haneli başvuru numarası bulunan hiçbir başvuru sahibine daire çıkmadığı öne sürüldü. Bu durum bazı kullanıcılar tarafından sistemsel hata ve kura sürecinde sorun olduğu yönünde yorumlandı.

DMM İDDİALARI NET BİR DİLLE YALANLADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak şaibe ve hata iddialarını kesin bir dille reddetti. Açıklamada, kura sürecinin noter huzurunda, dış müdahaleye kapalı ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak bilgisayar ortamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

DMM konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul’da inşa edilecek 100.000 sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

-Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır.

-25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır.

-Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır.

-Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış; şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.

-Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir.

Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi; sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."

