Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray'ı sarstı
Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray'ı sarstı

Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray'ı sarstı
28.04.2026 13:13
Trump yönetiminin terörle mücadele biriminde patlak veren "sugar daddy" skandalı, 29 yaşındaki Julia Varvaro'nun zengin iş adamlarıyla ilişkileriyle gündemde. Varvaro'nun lüks yaşam tarzı için iş adamı Robert B.'den 40 bin dolar harcadığı iddia ediliyor.

Trump yönetiminin terörle mücadele biriminin kalbinde patlak veren "sugar daddy" (zengin hami) skandalı, Washington kulislerini sarstı. Terörle Mücadeleden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan 29 yaşındaki Julia Varvaro’nun, lüks yaşam tarzını sürdürebilmek için zengin iş adamlarıyla "karşılıklı faydaya dayalı" ilişkiler yaşadığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

Skandal, Varvaro ile popüler flört uygulaması Hinge üzerinden tanışan 57 yaşındaki iş adamı Robert B.’nin İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Genel Müfettişliği’ne yaptığı resmi şikayetle gün yüzüne çıktı. Robert B., Daily Mail’e verdiği özel röportajda, Varvaro ile geçirdiği üç aylık kısa süre zarfında Aruba, İtalya, İsviçre ve San Diego gibi yerlere yapılan birinci sınıf seyahatler, Cartier mücevherler ve lüks çantalar için yaklaşık 40 bin dolar harcadığını iddia etti.

İş adamı, "Çok çekiciydi, sağa kaydırdım ve her şey böyle başladı" diyerek tanışma sürecini anlattı. Ancak Robert B.'ye göre, genç yetkilinin lüks tutkusunu tatmin etmek imkansızdı.

Resmi şikayet dilekçesinde yer alan en çarpıcı iddialardan biri, Varvaro’nun eğitim masraflarıyla ilgili. İddiaya göre Varvaro, Robert B.’ye doktora eğitiminin masraflarını önceki "sugar daddy"lerinin ödediğini ve kollarındaki on binlerce dolarlık Cartier bileziklerin her birinin eski hamilerinden kalan birer "kupa" (trophy) olduğunu bizzat söyledi.

Ayrıca Varvaro’nun, zengin erkeklerin genç kadınlarla buluştuğu ünlü "arkadailık" sitesinde "Alessia" takma adıyla bir profili olduğu öne sürüldü. Profilde kendisini "flörtöz, eğlenceli ve gizemli mekanlardan hoşlanan, sofistike bir kadın" olarak tanımlayan Varvaro, Daily Mail'in soruları üzerine bu iddiaları reddetti. Ancak söz konusu profilin, gazete yetkilileriyle iletişime geçildikten hemen sonra silinmesi dikkat çekti.

Eski CIA subayı Marc Polymeropoulos, bu durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekti. Polymeropoulos, "Terörle mücadele gibi hassas bir birimde çalışan bir yetkilinin, bildirilmemiş dış gelir kaynaklarına sahip olması ve maddi baskı altında bulunması, yabancı istihbarat servisleri için açık bir hedef haline gelmesine neden olabilir," dedi.

DHS kaynakları ise Varvaro’nun geçmiş taramasının (vetting) nasıl yapıldığını sorguluyor. 28 yaşında, mezuniyetinden sadece bir yıl sonra böylesine kritik bir makama atanan Varvaro'nun, bu tür ilişkilerini güvenlik soruşturması sırasında nasıl gizleyebildiği merak konusu.

Robert B., Varvaro’nun sahip olduğu makamı kişisel konforu için kullandığını da iddia etti. Aruba seyahati sırasında Dulles Havalimanı’nda bir TSA amiri tarafından karşılandıklarını ve güvenlik kuyruğuna girmeden uçağa bindirildiklerini anlatan iş adamı, Varvaro’nun İtalya seyahatinde ise Kış Olimpiyatları'nda federal ajanlar aracılığıyla VIP erişim sağlama sözü verdiğini öne sürdü.

Varvaro ise tüm bu iddiaları reddederek, "Erkek arkadaşımla tatile gitmemin neresi yanlış? Biz özel bir ilişki yaşıyorduk, suç işlediğimi düşünmüyorum," savunmasını yaptı.

Julia Varvaro, Trump’ın "MAGA" (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) hareketinin sadık bir destekçisi olarak biliniyor. Sosyal medya hesaplarında Başkan Trump ile çekilmiş fotoğrafları bulunan Varvaro, Mar-a-Lago'daki etkinliklerde sık sık boy gösteriyordu. Skandalın, Trump yönetiminin ulusal güvenlik atamaları üzerinde yeni bir tartışma başlatması bekleniyor.

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü, devam eden iç soruşturmalar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Genel Müfettişlik ofisi de soruşturmanın varlığını ne doğruladı ne de yalanladı.

