İstinaf, Meryem\'i 9 kurşunla öldüren eski sevgiliye verilen müebbet hapis cezasını onadı

28.04.2026 12:48  Güncelleme: 12:50
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde eski kız arkadaşı Meryem Sevim'i (21) bir kafede 9 kurşunla öldüren Musa Sevim (24) hakkında yerel mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği karar, istinaf tarafından onandı.

Olay, 13 Kasım 2022'de Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Musa Sevim, eski kız arkadaşı Meryem Sevim'in bir kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Musa Sevim, Meryem Sevim'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, Musa Sevim ise kaçtı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, kurtarılamadı. Çalışma başlatan polis, Musa Sevim ile ona yardım ve yataklık eden Y.Ö., İ.Ç. ile suça sürüklenen çocuklar F.A. ile M.S.B.'yi gözaltına aldı. 5 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

'UYUŞTURUCU KULLANMADIĞI OTOPSİ RAPORUNDA'

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Musa Sevim hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamedeki ifadesinde Sevim, olay gecesi Meryem Sevim'in uyuşturucunun etkisi ile kendisini tahrik ettiğini ileri sürdü. Meryem Sevim'in otopsi raporunda ise 'Kanda uyuşturucu madde ve alkol bulunmadığı, ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası ve ekstremize kırıklarıyla beyin kanaması, beyin doku hasarı, büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir' ifadeleri yer aldı. Bu süreçte sanıklardan Y.Ö., İ.Ç. F.A. ve M.S.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Diyarbakır 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Ocak 2025'te görülen karar duruşmasında Musa Sevim ağırlaştırılmış müebbet, Y.Ö. ise 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, diğer sanıklar için beraat karar verdi.

İSTİNAF: HUKUKA AYKIRILIK YOK

Taraflar, kararı avukatları aracılığıyla istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkeme tarafından verilen hükümlerde usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığını belirledi. Meryem Sevim'in babası Halit Sevim'in avukatı Barış Yavuz aracılığıyla, Musa Sevim ve Y.Ö. hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan verilen 1,5 yıl hapis cezasına yönelik itirazı, 'bu suçtan doğrudan zarar görme olasılığı bulunmadığı' gerekçesiyle reddedildi.

Daire, sanık Musa Sevim'in avukatının 'nitelikli kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından verilen cezaya yönelik istinaf başvurusunu da reddetti. Kararda, fiillerin sanık tarafından işlendiğinin kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandığı, yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi. Aynı kapsamda, 'hakaret' suçundan verilen cezaya ilişkin sanık müdafinin 'haksız tahrik altında olan sanık hakkında lehe hükümlerin uygulanması gerektiği' yönündeki talebi ile katılan vekilinin cezanın az olduğu yönündeki başvurusu da kabul edilmedi.

Sanık Y.Ö.'ye 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan verilen cezaya yönelik istinaf başvurusu da fiilin sanık tarafından işlendiğinin kesin ve çelişmeyen delillerle ortaya konulduğu gerekçesiyle reddedildi. Suça sürüklenen çocuklar F.A. ve M.S.B. ile sanıklar Y.Ö. ve İ.Ç. hakkında 'nitelikli kasten öldürmeye yardım etme' suçundan verilen beraat kararlarına yönelik istinaf başvurularını da inceleyen daire, bu hükümlerde de hukuka aykırılık bulunmadığını belirledi. Cumhuriyet savcısının ve katılan vekillerinin sanıkların cezalandırılması gerektiği yönündeki talepleri yerinde görülmedi. Daire, tüm istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar verdi.

Kaynak: DHA

