Kral Charles\'tan Trump\'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

İngiltere Kralı III. Charles, Beyaz Saray’daki resmi akşam yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump’a esprili ama dikkat çeken bir göndermede bulundu. İki liderin karşılıklı şakalar yaptığı gecede, Charles’ın sözleri diplomatik ince bir “laf sokma” olarak yorumlandı.

Kral Charles, Trump’ın daha önce Avrupa’ya yönelik dile getirdiği “ABD olmasaydı Almanca konuşurdunuz” sözlerini hatırlatarak yanıt verdi. Charles, “Eğer biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz” ifadelerini kullandı.

Tarihi referanslarla desteklenen bu sözler, İngiltere ve Fransa’nın Kuzey Amerika’daki sömürge rekabetine gönderme yaparken, salonda gülüşmelere neden oldu.

“BEYAZ SARAY’I BİZ DE YENİLEMİŞTİK”

Charles, konuşmasında Trump’ın Beyaz Saray’daki yenileme çalışmalarına da esprili bir dille değindi. İngilizlerin 1814 yılında Beyaz Saray’ı yakmasını hatırlatan Kral, “Biz de zamanında bir gayrimenkul geliştirme girişiminde bulunmuştuk” diyerek salonda kahkaha yarattı.

Boston Çay Partisi’ne de gönderme yapan Charles, düzenlenen yemeğin “o dönemden çok daha iyi bir gelişme” olduğunu söyledi.

TRUMP’TAN DEMOKRATLARA ESPRİ

ABD Başkanı Donald Trump ise konuşmasında iç politikaya yönelik göndermeler yaptı. Kral Charles’ın Kongre konuşmasını öven Trump, “Demokratları ayağa kaldırdı, ben bunu hiç başaramadım” diyerek espri yaptı.

SEMBOLİK HEDİYE DİKKAT ÇEKTİ

Kral Charles, ziyaret kapsamında Trump’a 1944 yılında denize indirilen İngiliz denizaltısı HMS Trump’a ait çanı hediye etti. Charles, “Bu çan ortak geçmişimizin ve geleceğimizin simgesi olsun. Bize ulaşmak isterseniz çanı çalmanız yeterli” ifadelerini kullandı.

İki lider arasındaki samimi atmosfer, İran gerilimine rağmen İngiltere ile ABD arasındaki “özel ilişki”nin sürdüğünü ortaya koydu.