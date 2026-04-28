Ümraniye\'de Rottweiler Köpeğin Saldırısına Uğrayan Küçük Irk Köpek Ameliyata Alındı

28.04.2026 11:25  Güncelleme: 11:26
ÜMRANİYE'de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, bir kadının yanındaki küçük ırk köpeğe saldırdı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde dün yaşanan olayda iddiaya göre; köpeğini gezdirmeye çıkaran kadın, yolda başkasının ağızlıksız gezdirdiği rottweiler cinsi köpekle karşılaştı. 

AĞIZLIKSIZ ROTTWEILER, KÜÇÜK KÖPEĞE SALDIRDI

Köpek, sahibinin elinden kurtularak kadının yanındaki küçük ırk köpeğe saldırdı. Yaralanan köpeğine sarılan kadın, korku ve panikle gözyaşı döktü. Saldırgan köpeğin sahibi ise bir süre sonra köpeğini alarak olay yerinden uzaklaştı. 

KÜÇÜK KÖPEK AMELİYATA ALINDI

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kadının "öldürdü" şeklinde attığı çığlıklar izleyenlerin yüreğini parçaladı. Saldırıya uğrayan köpeğin veterinerde ameliyata alındığı öğrenildi.

AĞIZLIK ZORUNLU

İstanbul’da Rottweiler gibi “tehlikeli ırk” kabul edilen köpeklerin ağızlık ve tasma ile gezdirilmesi zorunlu kabul ediliyor. Bu kural 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında uygulanıyor. Ağızlıksız ya da kontrolsüz şekilde dolaştırılması halinde sahiplerine idari para cezası kesiliyor ve ihlalin durumuna göre köpeğin kontrol altına alınması da söz konusu olabiliyor. Cezalar her yıl güncellenmekle birlikte binlerce TL seviyesine ulaşabiliyor.

Kaynak: DHA

