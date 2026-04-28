İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı

28.04.2026 18:47
ABD ile Birleşik Krallık arasında on yıllardır "Özel İlişki" olarak nitelendirilen stratejik ortaklık, sızdırılan bir ses kaydıyla sarsıldı. Financial Times’ın ulaştığı kayıtta; İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Christian Turner’ın, "ABD’nin tek gerçek özel ilişkisinin İsrail ile olduğu" yönündeki ifadeleri diplomasi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Christian Turner’a ait olduğu belirtilen bir ses kaydı, diplomasi kulislerini karıştırdı. Financial Times tarafından ortaya çıkarılan kayıtta Turner’ın, ABD’nin “tek gerçek özel ilişkisinin muhtemelen İsrail ile olduğu” yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

“ÖZEL İLİŞKİ" TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

"Özel ilişki" kavramı İngiltere'nin efsane Başbakanı Winston Churchill döneminden beri ABD ve Büyük Britanya arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılan bir ifade ancak sızdırılan kayıtta Turner’ın bu kavramı sorgulayarak, Washington’un en özel ve güçlü bağının İsrail ile olduğunu dile getirmesi dikkat çekti.

SES KAYDI ÖĞRENCİ ETKİNLİĞİNDE ORTAYA ÇIKTI 

Habere göre söz konusu ifadeler, Turner’ın Washington’da İngiliz öğrencilerle yaptığı bir etkinlikte kaydedildi. Kayıtların daha sonra basına sızdırılmasıyla birlikte açıklamalar kamuoyuna yansıdı ve kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

EPSTEİN SKANDALINA DA DEĞİNDİ 

Turner aynı konuşmada ayrıca Epstein skandalının bir İngiliz prensini (Andrew) ve bir büyükelçiyi (Peter Mandelson) devirirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde "neredeyse hiç kimseyi etkilememesini" olağanüstü olarak nitelendiriyor.

DİPLOMATİK GERİLİM RİSKİ 

Turner’ın sözlerinin, özellikle İngiltere Kralı’nın ABD ziyareti sırasında gündeme gelmesi dikkat çekti. Uzmanlara göre bu tür açıklamalar, zaten hassas bir dönemden geçen ABD–İngiltere ilişkilerinde yeni bir tartışma başlatabilir.

LONDRA'DAN MESAFE SİNYALİ 

İngiliz yetkililer, basına yansıyan ifadelerin resmi hükümet politikasını yansıtmadığını vurgularken, açıklamaların diplomatik çizginin dışında değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi

