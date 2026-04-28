İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Christian Turner’a ait olduğu belirtilen bir ses kaydı, diplomasi kulislerini karıştırdı. Financial Times tarafından ortaya çıkarılan kayıtta Turner’ın, ABD’nin “tek gerçek özel ilişkisinin muhtemelen İsrail ile olduğu” yönünde ifadeler kullandığı öne sürüldü.
"Özel ilişki" kavramı İngiltere'nin efsane Başbakanı Winston Churchill döneminden beri ABD ve Büyük Britanya arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılan bir ifade ancak sızdırılan kayıtta Turner’ın bu kavramı sorgulayarak, Washington’un en özel ve güçlü bağının İsrail ile olduğunu dile getirmesi dikkat çekti.
Habere göre söz konusu ifadeler, Turner’ın Washington’da İngiliz öğrencilerle yaptığı bir etkinlikte kaydedildi. Kayıtların daha sonra basına sızdırılmasıyla birlikte açıklamalar kamuoyuna yansıdı ve kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Turner aynı konuşmada ayrıca Epstein skandalının bir İngiliz prensini (Andrew) ve bir büyükelçiyi (Peter Mandelson) devirirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde "neredeyse hiç kimseyi etkilememesini" olağanüstü olarak nitelendiriyor.
Turner’ın sözlerinin, özellikle İngiltere Kralı’nın ABD ziyareti sırasında gündeme gelmesi dikkat çekti. Uzmanlara göre bu tür açıklamalar, zaten hassas bir dönemden geçen ABD–İngiltere ilişkilerinde yeni bir tartışma başlatabilir.
İngiliz yetkililer, basına yansıyan ifadelerin resmi hükümet politikasını yansıtmadığını vurgularken, açıklamaların diplomatik çizginin dışında değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi
