Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor

28.04.2026 10:08  Güncelleme: 10:13
Elazığ’da "Doğu'nun muzu" olarak bilinen ve binbir derde deva olduğuna inanılan ışkın, tezgahlardaki yerini aldı. Toplaması büyük bir zahmet gerektiren bu doğal şifa kaynağı, ilk çıktığında 750 lirayı bulan fiyatının ardından şu sıralar kilosu 400 liradan alıcı buluyor.

Elazığ'ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen 'ışkın' 400 liradan satılmaya başlandı.

“DOĞU'NUN MUZU” OLARAK BİLİNİYOR, BİNBİR DERDE DEVA OLUYOR

Her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve “Doğu'nun muzu” olarak bilinen ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının, şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

“BUNLARIN ÇIKTIĞI YERE HERKES GİREMEZ”

Dağ muzunun gelmeye başladığını aktaran ışkın satıcısı Zülfü Güngör, "Vatandaşlar da dağ muzunun gelmesine sevindi. Dağ muzu şeker, tansiyon ve kanser hastaları tarafından rağbet görüyor. Bunlar şuan da Pertek'ten geliyor. Ovacık ışkını henüz gelmedi. Bunların çıktığı yere herkes giremez. Köylüler gidip topluyor. Şehirde ki vatandaş gidip bunu toplayamaz. Yılda bir defa çıkıyor. Vatandaşlar tarafından çok iyi talep var. Kilosu ilk geldiği zaman 750 liraya satıyorduk şuan da 400 liradan satıyoruz" dedi.

400 LİRADAN SATILIYOR

Işkın satıcılarından Fuat Nazik ise "Bu senenin ilk ışkını bir haftadır başlamış. Tezgahlarımıza geldi. Bu sene de inşallah bol olur. İlk ağızda yeni çıktı bundan dolayı biraz pahalı ama bir haftaya kadar inşallah ucuzlar. Şu anda Pertek tarafından geliyor. Ovacık ışkını en güzelidir fakat o henüz çıkmadı. Işkının fiyatı şu anda 400 liradır. Geçen yıl 150 liraydı bu sene her şeye zam geldiği için köylüler de haklı. Toplaması çok eziyetli, dağın eteğine iniyorsun sırtında topladığın ışkınlarla bir daha çıkıyorsun. Dünyanın en zor işi" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İHA

Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya’da yara aldı Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya'da yara aldı
Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
İşte Tedesco’nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe’nin son 3 maçtaki teknik direktörü İşte Tedesco'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin son 3 maçtaki teknik direktörü
Tekirdağ’da gölde toplu balık ölümleri yaşandı Tekirdağ'da gölde toplu balık ölümleri yaşandı
Mersin’de denizde 2 erkek cesedi bulundu Mersin'de denizde 2 erkek cesedi bulundu

18:02
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
