Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül, sağ bulundu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül, sağ bulundu

Diyarbakır\'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül, sağ bulundu
28.04.2026 17:18  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARAZİDE SAĞ BULUNDUDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dışarıda kardeşleriyle oynarken kaybolan Yazgül K. için evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalı ile arazide arama yapıldı.

Diyarbakır’da saatler boyunca herkesin yüreğini ağzına getiren kayıp vakası, derin bir nefes aldıran gelişmeyle son buldu. Bağlar ilçesine bağlı Tokluca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki Yazgül Kaya için adeta seferberlik ilan edildi; ekipler ve köylüler zamanla yarıştı.

KAYIP İHBARI SONRASI SEFERBERLİK BAŞLATILDI 

Küçük kızdan haber alınamaması üzerine aile durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Geniş çaplı arama çalışmaları kısa sürede başlatıldı.

HER YER DİDİK DİDİK ARANDI 

Ekipler, bölgedeki su kanallarını, tarlaları ve çevredeki boş arazileri titizlikle kontrol etti. Köy halkı da arama çalışmalarına katılarak zamanla yarıştı. Dakikalar ilerledikçe endişe daha da arttı.

MÜJDELİ HABER AMCADAN GELDİ 

Saatler süren arayışın ardından sevindiren haber aileden geldi. Minik Yazgül, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, boş bir arazide derin uykudayken bulundu. 

Yazgül K.’nin amcası Mehmet Cevher K., “Öğle civarında kaybolmuş. Annesi evde iş yaparken çocuk dışarıda kardeşleriyle oynuyor. Çocuğun olmadığını fark etmiş ve aramış. Bulamayınca babasını aramış. Babası Hatay’da inşaat işçisi. Babası da bize haber verdi ‘Çocuk yok’ diye. Ben de yetkilileri aradım. Kardeşleri de fark etmemiş” dedi.

Minik kızın evinden bu kadar uzağa nasıl gittiği ise tartışma konusu oldu.  

SAĞLIK DURUMU İYİ 

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edilen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedbir amaçlı ilk müdahalesi yapılan Yazgül’ün herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı belirtildi.

KORKU YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI 

Tüm köyü ve arama ekiplerini endişelendiren olay, mutlu sonla noktalandı. Saatler süren korku dolu bekleyişin ardından herkes derin bir nefes aldı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak Murat Boz’dan Gülistan Doku için anlamlı ağıt: Geliri çocuklara bağışlanacak
“Avukatız” dediler, milyonları topladılar “Avukatız” dediler, milyonları topladılar
Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars servis aracının altında can verdi
Tüm ülkeyi karıştıran olay VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı Tüm ülkeyi karıştıran olay! VAR odasına gizlice girip maçlara şaibe karıştırdı
İlk görüşme gizlice gerçekleşti Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
4 yıldır çözülemeyen cinayette İşge ailesi adalet bekliyor 4 yıldır çözülemeyen cinayette İşge ailesi adalet bekliyor
OECD Beceriler Zirvesi’nde Bakan Işıkhan’dan 1 Mayıs mesajı OECD Beceriler Zirvesi’nde Bakan Işıkhan’dan 1 Mayıs mesajı
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
Beşiktaş’tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp

18:02
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba
Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
17:45
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un yeni adresi
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi
17:22
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:51
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı için imzalar atıldı
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 18:20:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül, sağ bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.