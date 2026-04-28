Diyarbakır\'da kaybolan 3 yaşındaki Yazgül, sağ bulundu

Diyarbakır’da saatler boyunca herkesin yüreğini ağzına getiren kayıp vakası, derin bir nefes aldıran gelişmeyle son buldu. Bağlar ilçesine bağlı Tokluca köyünde kaybolan 2,5 yaşındaki Yazgül Kaya için adeta seferberlik ilan edildi; ekipler ve köylüler zamanla yarıştı.

KAYIP İHBARI SONRASI SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Küçük kızdan haber alınamaması üzerine aile durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Geniş çaplı arama çalışmaları kısa sürede başlatıldı.

HER YER DİDİK DİDİK ARANDI

Ekipler, bölgedeki su kanallarını, tarlaları ve çevredeki boş arazileri titizlikle kontrol etti. Köy halkı da arama çalışmalarına katılarak zamanla yarıştı. Dakikalar ilerledikçe endişe daha da arttı.

MÜJDELİ HABER AMCADAN GELDİ

Saatler süren arayışın ardından sevindiren haber aileden geldi. Minik Yazgül, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, boş bir arazide derin uykudayken bulundu.

Yazgül K.’nin amcası Mehmet Cevher K., “Öğle civarında kaybolmuş. Annesi evde iş yaparken çocuk dışarıda kardeşleriyle oynuyor. Çocuğun olmadığını fark etmiş ve aramış. Bulamayınca babasını aramış. Babası Hatay’da inşaat işçisi. Babası da bize haber verdi ‘Çocuk yok’ diye. Ben de yetkilileri aradım. Kardeşleri de fark etmemiş” dedi.

Minik kızın evinden bu kadar uzağa nasıl gittiği ise tartışma konusu oldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edilen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedbir amaçlı ilk müdahalesi yapılan Yazgül’ün herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı belirtildi.

KORKU YERİNİ SEVİNCE BIRAKTI

Tüm köyü ve arama ekiplerini endişelendiren olay, mutlu sonla noktalandı. Saatler süren korku dolu bekleyişin ardından herkes derin bir nefes aldı.