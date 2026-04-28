Nijerya\'da silahlı saldırı: 11 ölü, 2 yaralı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinin Gurbi köyünde silahlı saldırı düzenlendi.
Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq-Aliyu, saldırıda 11kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sadiq-Aliyu, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
