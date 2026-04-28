Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 29 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 29 şüpheli tutuklandı

Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 29 şüpheli tutuklandı
28.04.2026 07:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklanan zanlılar arasında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak da bulunuyor

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 46 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

KELEPÇE TAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Şeref Albayrak adliyeye götürürken, gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Albayrak, "İmamoğlu'na kelepçe takmayıp Şeref Albayrak'a takanlar utansın" diye bağırdı.

29 KİŞİ TUTUKLANDI, 17 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Aralarında Albayrak'ın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklandı. 17 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

50 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILMIŞTI

Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 50 zanlı gözaltına alınmış, 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Şeref Albayrak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 29 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 09:01:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 29 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.