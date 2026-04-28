Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Bir barda yaşanan ve bir erkeğin, eşini taciz ettiği öne sürülen kişiye attığı sert yumruğun yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Olay, “kendini savunma sınırı” tartışmasını da beraberinde getirdi.

EŞİNİ TACİZ EDEN ADAMA YUMRUK ATTI

Tarihi net olarak bilinmeyen güvenlik kamerası görüntülerinde, bilardo oynamaya hazırlanan bir çiftin yanına sarhoş olduğu görülen bir kişinin yaklaştığı görüldü. Görüntülerde söz konusu kişinin kadına fiziksel temasta bulunduğu, kadının ise tepki göstererek uzaklaştırdığı anlar yer aldı.

Olayı fark eden eş, hızla müdahale ederek şahsa sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere düşen kişi bir süre hareketsiz kaldı.

KADIN DA ARBEDEDE ETKİLENDİ

Kavga sırasında araya girmeye çalışan kadının da istemeden darbe aldığı ve yüzünü kontrol ettiği görüldü. Olay sonrası mekân görevlilerinin müdahale ettiği ve erkeğin mekândan çıkarıldığı anlar da görüntülere yansıdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar erkeğin eşini savunduğunu belirtirken, bazıları ise kullanılan gücün orantısız olduğunu savundu. Öte yandan, uzmanlar benzer durumlarda aşırı güç kullanımının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

DETAYLAR BELİRSİZ

Olayın nerede gerçekleştiği, tarafların kimliği ve herhangi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.