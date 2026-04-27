Yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun kopan parmağı kurtarılamadı
27.04.2026 17:06  Güncelleme: 17:07
MARDİN'de bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivene eli sıkışan T.B.'nin (3) kopan parmağı, geçirdiği 2 ameliyata rağmen kurtarılamadı.

PARMAĞI YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞTI

Olay, 8 Nisan'da Kızıltepe ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Anne ve babasıyla AVM'ye giden 3 yaşındaki erkek çocuğu T.B.'nin eli, yürüyen merdivenin mekanizmasına sıkıştı. Olayda çocuğun sağ elinin serçe parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.B., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ailesi, AVM yönetiminin ihmalinin bulunduğunu belirterek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çocuğun yürüyen merdivene koştuğu, arkasından koşan babasının yere düşen çocuğunu kaldırdığı, kanamayı fark etmesiyle parmağına tampon yaptığı ve ardından parmağın arandığı anlar yer aldı.

"2 OPERASYONA RAĞMEN KURTARILAMADI"

Oğlu T.B.'nin kopan parmağının geçirdiği 2 operasyona rağmen kurtarılamadığını belirten Melek Bay, "Biz Diyarbakır'a yetiştiğimizde aradan 3,5 saat geçmişti. O küçücük parmaktaki hücreler öldü, doku bozuldu. Hijyen olmayan bir ortamda kaldı o parmak. Doktora verdiğimizde tutma ihtimalinin yüzde 1 olduğunu söyledi. Bir umut diyerek dikilmesini istedik ancak parmak tutmadı. Çocuğum ampütasyon dahil 2 ameliyat geçirdi, dikişleri hala duruyor ve sürecin ne olacağını, kaç ameliyat daha gerekeceğini biz de bilmiyoruz" dedi.

"AİLESİNİN KONTROLÜNDEN ÇIKIP MERDİVENE YÖNELDİ"

Olayla ilgili AVM yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, "Alışveriş merkezimizde 08.04.2026 tarihinde yaşanan talihsiz olay hepimizi derinden üzmüştür. Öncelikle yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olay anına ilişkin kamera kayıtları ve teknik incelemeler açıkça göstermektedir ki; yürüyen merdivenlerimiz düzenli bakımları yapılmış, tüm güvenlik ve teknik gereklilikleri eksiksiz şekilde sağlayan durumda olup olay öncesinde herhangi bir arıza veya kusur bulunmamaktadır. Bu husus, bağımsız iş sağlığı ve güvenliği raporlarıyla da teyit edilmiştir. Olayın meydana geliş şekli incelendiğinde; küçük yaştaki çocuğun ailesinin kontrolünden çıkarak yürüyen merdivene yönelmesi sonucu kazanın gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede olayın oluşumunda alışveriş merkezimize atfedilebilecek bir ihmal veya kusur bulunmamaktadır. Bununla birlikte olayın hemen ardından sağlık ve teknik ekiplerimiz süratle müdahale etmiş, yaralı çocuk ivedilikle sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli tüm süreçler titizlikle yürütülmüştür. Kamuoyuna yansıyan bazı iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, olay üzerinden haksız bir kusur isnadı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Hukuki süreçlerde tüm gerçekler, yetkili merciler ve bilirkişi incelemeleri ile ortaya konulacaktır. Alışveriş merkezi olarak ziyaretçilerimizin güvenliği en öncelikli hassasiyetimizdir. Bununla birlikte yaşanan bu üzücü olay nedeniyle insani ve vicdani sorumluluğumuzu da göz ardı etmeksizin süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.

Kaynak: DHA

Yürüyen merdivenler, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
