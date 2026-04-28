Sinan Burhan\'dan Mustafa Balbay\'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması tv100 canlı yayınında tartışılırken, Mustafa Balbay ve Sinan Burhan arasında sert bir gerginlik yaşandı. Balbay, Yalım’ın özel hayatı üzerinden hedef alınmasını, Adnan Menderes ile karşılaştırdı.

"BU HALK ADNAN MENDERES'İN YANINDA TAVIR ALDI"

Balbay, "Koca Adnan Menderes bir kadını hamile mi bıraktı? Bebek kürtaj oldu mu olmadı mı? diye mahkeme oldu. Bu halk Adnan Menderes'in yanında tavır aldı." dedi.

"ÖZKAN YALIM İLE ADNAN MENDERES'İ BİR TUTAMAZSINIZ"

Bu kıyaslamaya sert tepki gösteren Sinan Burhan ise Özkan Yalım ile Adnan Menderes’in bir tutulamayacağını savundu. Burhan, "Özkan Yalım ile Adnan Menderes'i bir tutamazsınız. Birisi ideolojik devrin kahramanı diğeri uçkur düşkünü. Adnan Menderes ile ne alakası var? Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi Mustafa Balbay?" diye tepki gösterdi.