Sinan Burhan'dan Mustafa Balbay'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinan Burhan'dan Mustafa Balbay'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi?

Haberin Videosunu İzleyin
Sinan Burhan\'dan Mustafa Balbay\'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi?
28.04.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sinan Burhan\'dan Mustafa Balbay\'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi?
Haber Videosu

Ankara'da otel odasında belediye çalışanı sevgilisiyle basıldıktan sonra yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili canlı yayında, "Koca Adnan Menderes bir kadını hamile mi bıraktı diye mahkeme oldu. Bu halk Menderes'in yanında tavır aldı" diyen Mustafa Balbay'a Sinan Burhan sert tepki gösterdi. Burhan, "Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi Mustafa Balbay?" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması tv100 canlı yayınında tartışılırken, Mustafa Balbay ve Sinan Burhan arasında sert bir gerginlik yaşandı. Balbay, Yalım’ın özel hayatı üzerinden hedef alınmasını, Adnan Menderes ile karşılaştırdı.

"BU HALK ADNAN MENDERES'İN YANINDA TAVIR ALDI"

Balbay, "Koca Adnan Menderes bir kadını hamile mi bıraktı? Bebek kürtaj oldu mu olmadı mı? diye mahkeme oldu. Bu halk Adnan Menderes'in yanında tavır aldı." dedi.

"ÖZKAN YALIM İLE ADNAN MENDERES'İ BİR TUTAMAZSINIZ"

Bu kıyaslamaya sert tepki gösteren Sinan Burhan ise Özkan Yalım ile Adnan Menderes’in bir tutulamayacağını savundu. Burhan, "Özkan Yalım ile Adnan Menderes'i bir tutamazsınız. Birisi ideolojik devrin kahramanı diğeri uçkur düşkünü. Adnan Menderes ile ne alakası var? Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi Mustafa Balbay?" diye tepki gösterdi.

Son Dakika Mustafa Balbay Sinan Burhan'dan Mustafa Balbay'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 19:20:42. #7.12#
SON DAKİKA: Sinan Burhan'dan Mustafa Balbay'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.