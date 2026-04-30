Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı

Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı
30.04.2026 09:38
Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasının İran ile anlaşma sağlanana kadar süreceğini açıklaması, petrol piyasalarını sert şekilde hareketlendirdi. Brent petrol 125 doların üzerine çıkarak 2022’den bu yana en yüksek seviyesini gördü; WTI ise 110 doların üzerine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasının İran’ın ABD ile anlaşmayı kabul etmesine kadar devam edeceğini söyledi. Trump’ın açıklaması, enerji piyasalarında arz endişesini yeniden artırdı.

Açıklamanın ardından petrol fiyatları Asya piyasalarında hızla yükseldi.

BRENT PETROL 125 DOLARI AŞTI

Deniz yoluyla taşınan petrol için küresel gösterge kabul edilen Brent petrolün vadeli kontratları, bugün 125 doların üzerine çıktı. Brent petrolde artış yüzde 6,84’e ulaşırken, varil fiyatı 7,12 dolar yükseldi.

WTI DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD ham petrolü West Texas Intermediate da aynı süreçte yükseldi. WTI fiyatı yüzde 3,30 artışla 110,30 dolara çıktı. Piyasalardaki hareketlilik, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin küresel enerji arzı üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ÖNEMDE

Hürmüz Boğazı, dünya petrol taşımacılığının en önemli geçiş noktalarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle bölgede yaşanan askeri ve diplomatik gerilimler, petrol fiyatlarında hızlı dalgalanmalara yol açıyor.

Trump’ın ablukanın süreceği yönündeki açıklaması, yatırımcılar tarafından İran petrolü ve bölgedeki sevkiyat akışı açısından yeni bir risk unsuru olarak değerlendirildi.

PİYASALARDA ARZ ENDİŞESİ BÜYÜDÜ

Uzmanlara göre, deniz ablukasının devam etmesi petrol arzında kesinti riskini artırıyor. Bu durum, enerji maliyetleri ve küresel enflasyon üzerinde yeni baskı oluşturabilir.

İran’ın ABD ile anlaşmayı kabul etmemesi halinde ablukanın süreceğine yönelik mesaj, petrol piyasalarında gerilimin kısa vadede devam edebileceği yorumlarına neden oldu.

Son Dakika Donald Trump Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 10:05:27. #7.12#
SON DAKİKA: Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
