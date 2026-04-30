Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi - Son Dakika
Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi

Aziz Yıldırım\'dan beklenen açıklama geldi
30.04.2026 09:00
Haberin Videosunu İzleyin
Aziz Yıldırım\'dan beklenen açıklama geldi
Aday olup olmayacağı büyük merak konusu olan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili "Her şey netleşsin, sonra konuşacağım" şeklinde bir açıklama yaparak adaylık kapısını tamamen kapatmadı.

Fenerbahçe’de alınan olağanüstü seçim kararı sonrası gözler eski başkan Aziz Yıldırım’a çevrildi. Sarı-lacivertli camiada yeniden aday olup olmayacağı merak edilen Yıldırım, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“HER ŞEY NETLEŞSİN, SONRA KONUŞACAĞIM”

TV100’e konuşan Aziz Yıldırım, adaylık konusunda henüz kesin bir karar vermediğini belirterek, “Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN OLMA DERDİM YOK”

Yıldırım, Fenerbahçe’ye katkı sağlama vurgusu yaparak, “Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve çocukların ağlamasını önleyecek bir oluşum olursa o zaman bakarız” dedi.

“KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM”

Hakkında çıkan iddialara da yanıt veren deneyimli isim, diğer başkan adaylarıyla görüştüğü yönündeki haberleri yalanladı. Yıldırım, “Hiç kimseyle görüşmedim” diyerek net bir duruş sergiledi.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Aziz Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde adaylık konusunda nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
İzmir’de tutuklu bulunan Cehennem Necati’ye bir şok daha İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Bartın’da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

09:01
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
08:34
İsrail’den Sumud Filosu’na saldırı 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
08:07
Geri sayım başladı Binlerce telefon 24 saat sonra kapatılacak
Geri sayım başladı! Binlerce telefon 24 saat sonra kapatılacak
07:49
Soylu’dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki
Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki
06:55
İran riyali çakıldı Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
06:52
Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar
Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar
06:27
Trump’ın abluka resti piyasaları yaktı Petrol fiyatları kritik eşiği aştı
Trump'ın abluka resti piyasaları yaktı! Petrol fiyatları kritik eşiği aştı
01:20
İrlanda Cumhurbaşkanı’nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
00:37
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
00:10
Mahmut Demirtaş görevden alındı İşte yeni Emniyet Genel Müdürü
Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi - Son Dakika
