Aziz Yıldırım\'dan beklenen açıklama geldi

Fenerbahçe’de alınan olağanüstü seçim kararı sonrası gözler eski başkan Aziz Yıldırım’a çevrildi. Sarı-lacivertli camiada yeniden aday olup olmayacağı merak edilen Yıldırım, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TV100’e konuşan Aziz Yıldırım, adaylık konusunda henüz kesin bir karar vermediğini belirterek, “Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.
Yıldırım, Fenerbahçe’ye katkı sağlama vurgusu yaparak, “Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve çocukların ağlamasını önleyecek bir oluşum olursa o zaman bakarız” dedi.
Hakkında çıkan iddialara da yanıt veren deneyimli isim, diğer başkan adaylarıyla görüştüğü yönündeki haberleri yalanladı. Yıldırım, “Hiç kimseyle görüşmedim” diyerek net bir duruş sergiledi.
Aziz Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde adaylık konusunda nihai kararını açıklaması bekleniyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?