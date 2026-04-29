Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

29.04.2026 14:28  Güncelleme: 14:29
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde dün kaybolan Afganistan uyruklu Kudret Ahmedi'nin (15), Arpaçay Deresi'nde cansız bedeni bulundu.

Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde dün sabah saatlerinde hayvan otlatmak için araziye çıkan Kudret Ahmedi'den haber alamayan yakınları ve köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından saat 15.00 sıralarında başlatılan arama çalışmalarında, dere yatağı ve çevresinde saha taraması ile dron destekli aramalar yapıldı. Havanın kararması üzerine çalışmalara ara verildi.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışmalar, bu sabah yeniden başlatıldı. Ekipler, saat 10.30 sıralarında Afganistan uyruklu Ahmedi'nin Arpaçay Deresi'nde cansız bedenini buldu. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Ahmedi'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

