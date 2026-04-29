Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ\'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

29.04.2026 13:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. 100 bin konut yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa ediyoruz. Vatandaşımız TOKİ'den uygun fiyatla konut kiralayacak. Bu yaz kiralık konutlarımızı da kura ile teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte TOKİ kiralık konut uygulamasına ilişkin detaylar.

 "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin konutun hak sahipleri belirlendi. AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ eliyle ilk kez uygulanacak olan "kiralık konut projesine" ilişkin de konuştu. 

"BU YAZ KİRALIK KONUTLARIMIZI KURA İLE TESLİM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "İlk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa ediyoruz. Vatandaşımız TOKİ'den uygun fiyatla konut kiralayacak. Bu yaz kiralık konutlarımızı da kura ile teslim edeceğiz. Kurada ismi çıkmayanlar da üzülmesin, biz sadece TOKİ vasıtası ile 1 milyon 460 bin konut üretmiş bir iktidarız. Biz 6 Şubat'ın izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük oranda sildik.

Biz bu ülkeye bu millete sevdalıyız. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Hiçbirinde yokuz, olmadık olmayacağız. Bizi arayan açılışta, şantiyede, devasa eserlerin temelini atarken, bitmiş projeleri açarken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdi ile dertlenirken bulur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan 500 bin konutta ise Mart 2027'den itibaren anahtarların peyderpey teslim edileceğini ifade etti.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

TOKİ’nin ilk kez hayata geçireceği kiralık sosyal konut modeliyle ilgili uygulama esasları ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un daha önce yaptığı açıklamalar doğrultusunda, sistemin kura ve belirli süreli kiralama modeliyle işleyeceği belirtildi.

KONUTLAR KURA İLE BELİRLENECEK

Projeye göre İstanbul’da hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda inşa edilecek 15 bin sosyal konut, belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlara kura yöntemiyle kiralanacak. Başvuru sürecinde talep toplanacak, ardından hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

KİRA BEDELİ PİYASANIN YARISI OLACAK

Yeni sistemde kiralar, bölgedeki rayiç bedelin yaklaşık yarısı seviyesinde olacak. Bu uygulamayla özellikle dar gelirli vatandaşların barınma maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.

KİRALAMA SÜRESİ 3 YIL OLACAK

TOKİ kiralık konutlarında sözleşmeler 3 yıllık süreyi kapsayacak. Bu sürenin sonunda kira bedeli yeniden değerlendirilecek. Ancak mevcut kiracılar için devam hakkı tanınmayacak.

SÜRE SONUNDA TAHLİYE VE YENİDEN KİRALAMA

Üç yıllık sürenin tamamlanmasının ardından kiracılar tahliye edilecek. Konutlarda gerekli bakım ve onarım işlemleri yapıldıktan sonra aynı evler yeniden başvuru süreci açılarak farklı hak sahiplerine kiralanacak.

TÜM SÜREÇ TOKİ TARAFINDAN YÖNETİLECEK

Projede konutların yönetimi, bakım süreçleri ve denetimi doğrudan TOKİ tarafından yürütülecek. Kiracıların kira ve aidat ödemeleri de düzenli olarak takip edilecek.

