Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco\'ya talip çıktı bile

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
29.04.2026 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Fenerbahçe’den ayrılığı sonrası Domenico Tedesco’ya Serie A ekibi Fiorentina’nın talip olduğu ve genç teknik adamın yeni sezonda İtalya’da görev alabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin sezon bitimine kısa süre kala yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco için sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, genç teknik adama Serie A’dan ciddi bir ilgi olduğunu yazdı.

AYRILIĞI “BEKLENMEDİK” OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Sezon başında Jose Mourinho’nun yerine göreve getirilen Tedesco, ligin bitimine 3 hafta kala görevinden ayrıldı. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamalarda, ayrılık kararını beklemediğini ve yeni sezon planlaması yaparken böyle bir gelişmeyle karşılaştığını ifade etti.

FIORENTINA DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Tedesco’ya ilk talip Fiorentina oldu. Serie A temsilcisinin yeni sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine gitmeyi planladığı ve adaylar arasında Tedesco’nun da yer aldığı aktarıldı.

PARATICI’DEN TEDESCO’YA ONAY

Haberde, Fiorentina’nın sportif yapılanmasını yöneten Fabio Paratici’nin Tedesco’yu beğendiği teknik adamlar arasında gösterdiği belirtildi. Genç yaşına rağmen Bundesliga, Rusya, Türkiye Süper Ligi ve Belçika Milli Takımı deneyimi bulunan Tedesco’nun modern futbol anlayışıyla öne çıktığı vurgulandı. Tüm bu gelişmelerin ardından Domenico Tedesco’nun kariyerine Serie A’da devam etme ihtimali güç kazandı.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi "Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı Merak edilen soruya yanıt geldi Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı
İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa’nın cezasını onadı İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

08:22
Şemsiyesiz çıkmayın İstanbul’da hava bir anda değişecek
Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
07:46
Trump’tan kurmaylarına talimat: İran’a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın
Trump'tan kurmaylarına talimat: İran'a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın
07:15
Kökleri Osmanlı’ya dayanıyor 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
02:25
ABD’de istifa depremi Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
01:20
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
00:31
İzlemeyenler bin pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 09:04:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.