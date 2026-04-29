Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bayraktar'dan Özgür Özel'e "maden ruhsatı" yanıtı: Siyasi manipülasyon

29.04.2026 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar CHP lideri Özgür Özel'in "maden ruhsatı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakan Bayraktar, "2002 öncesi verilen maden ruhsatı sayısı iddia ettiğiniz gibi 1.186 değil, 52 bin 686'dır. Verilen ruhsatlardan şu an 12 bin 157'si yürürlüktedir. Gerçekler bu kadar açıkken kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu çabaların tek bir izahı vardır: Siyasi manipülasyon" dedi.

Ankara'da maaşlarını alamadığı için maden işçilerinin başlattığı eylemler İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmayla sonuçlandı. İşçiler eylemlerine son verirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden sahalarında kurallara uymayan işletmelere ruhsat verilmeyeceğini ve bu konuda tavizsiz olunacağını ifade etti. 

Bakan Bayraktar daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında öne sürdüğü iddialara da yanıt verdi.

"HER CÜMLENİZ AYRI BİR ÇARPITMA"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Özgür Özel’in bugün Grup Toplantıları esnasında bakanlığımızı ve madencilik sektörümüzü ilgilendiren konularla ilgili yaptığı talihsiz açıklamalarını gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim. Zira her cümleniz ayrı bir çarpıtma, her iddianız ayrı bir istismar konusu. 

"2002'DE 1.186 DEĞİL 52 BİN 686 RUHSAT VERİLDİ"

2002 öncesi verilen maden ruhsatı sayısı iddia ettiğiniz gibi bin 186 değil, 52 bin 686’dır. Hükümetlerimiz dönemi ve önceki dönemlerde verilen ruhsatlardan şu an 13 bin 157’si yürürlüktedir. Üstelik fiilen madencilik faaliyetine konu alan, ülkemiz yüzölçümünün sadece yüzde 0,18’i düzeyindedir. İlgili Holding’in ise 12 arama, 184 işletme ruhsatı yürürlüktedir; ancak tüm izin süreçleri tamamlanmış ve fiilen üretim yapılabilen ruhsat sayısı 92’dir. Bu şirketle ilgili bakanlığımızın bugüne kadar uyguladığı yaptırımlar ve aldığı tedbirler de kamuoyunun malumudur"

"SİYASİ MANÜPÜLASYON"

Bakan Bayraktar CHP’li belediyeler üzerinden Özel’i eleştirdiği paylaşımında, "Gerçekler bu kadar açıkken, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu çabaların tek bir izahı vardır: Siyasi manipülasyon. Çünkü sizler, kendi yönetiminizdeki CHP’li belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına cevap veremezken; iftirayı, çarpıtmayı ve karalamayı siyaset zannediyorsunuz. Gabar’da petrol bulunmasını ‘hikaye’ diyerek küçümseyen, Karadeniz gazını ‘yok sayan’, Mavi Vatan vizyonuna ‘masal’ diyen, Akkuyu Nükleer Santrali’nin iptal edilmesini savunan bir anlayışın bugün bize ders vermeye kalkması ibretliktir. Türkiye’nin stratejik kazanımlarını itibarsızlaştırmaya çalışan bu yaklaşımın derdi ne emekçidir ne de ülke menfaati. Biz ise dün olduğu gibi bugün de işçimizin, emekçimizin hakkını korumaya, ülkemizin kaynaklarını milletimizin menfaatine kullanmaya ve gerçekleri her platformda ifade etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel partisinin TBMM grup toplantısında, "Ak Parti’ye kadar 80 yılda verilen maden ruhsatı sayısı toplamı 1186. Ak Parti’nin sadece bu şirkete verdiği maden ruhsatı sayısı 2 bin 364 ruhsat. Ve o şirket, aylardır maaş ödemiyor. Sizin için sadece ölü madencinin mi kıymeti var ey Ak Parti?" demişti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 09:14:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.