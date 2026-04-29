Galatasaray\'dan yeni sezonun ilk bombası

29.04.2026 09:08
Galatasaray’ın, yükselen performansı ve Dünya Kupası ihtimali nedeniyle Bertuğ Yıldırım transferini hızlandırarak sezon bitmeden Başakşehir’e teklif yapmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında yerli golcü arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin gündeminde yer alan Bertuğ Yıldırım için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

YÜKSELEN PERFORMANS KARARI DEĞİŞTİRDİ

Başakşehir forması giyen 23 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda teklif yapmayı planlayan yönetim, oyuncunun son dönemdeki çıkışı sonrası stratejisini güncelledi. Bertuğ’un sergilediği performans, transfer sürecinin erkene çekilmesine neden oldu.

SEZON BİTMEDEN TEKLİF GELİYOR

Galatasaray kurmaylarının, oyuncunun değerinin daha fazla artmasını engellemek adına harekete geçtiği öğrenildi. Yönetimin, sezon tamamlanmadan Başakşehir’e resmi teklif sunmayı planladığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bertuğ Yıldırım’ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimalinin de transfer kararında etkili olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, bu ihtimal nedeniyle oyuncunun piyasa değerinin yükselmesinden önce transferi sonuçlandırmak istediği aktarıldı.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Bu sezon Başakşehir formasıyla 20 maça çıkan genç golcü, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 09:09:31.
