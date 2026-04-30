En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

30.04.2026 14:03
Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra formunu artıran En Nesyri, son 2 maçta attığı 3 golle Al Ittihad’ı sırtlamaya devam ederek dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe’den ara transfer döneminde ayrılarak Al Ittihad’a imza atan Youssef En Nesyri, Suudi Arabistan’da gol serisini sürdürüyor. Faslı golcü, formuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Suudi Arabistan Pro Lig’in 30. haftasında Al Ittihad, deplasmanda Al Taawon’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımına galibiyeti getiren gollerden biri 52. dakikada En Nesyri’den geldi.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Form grafiğini yükselten Faslı santrfor, son iki lig maçında toplam 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Gol yollarındaki etkinliğiyle takımının en önemli kozlarından biri haline geldi.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Al Ittihad formasıyla 14 resmi maça çıkan En Nesyri, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bu istatistikler, yıldız oyuncunun takıma hızlı adapte olduğunu gösterdi. Bu galibiyetle puanını 48’e yükselten Al Ittihad ligde 6. sıraya yerleşirken, rakibi Al Taawon 49 puanla 5. basamakta kaldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mutu Reis Mutu Reis:
    Devin özek denen zatın amatör sheriff i süre alıp prim yapsın diye hem şampiyonluktan hem elimizdeki genç santrfor nesry den olduk 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:14
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
