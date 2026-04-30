Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi

30.04.2026 12:40
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik olarak başlattığı “İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet ve Suçtan Elde Edilen Gelirin Aklanması Soruşturması” kapsamında, ihale usulsüzlüğü ve 113 milyon liranın üzerinde kamu zararı belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerine bugün gerçekleştirilen operasyonun detayları belli olmaya başladı.

İHALELERDE CİDDİ USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLDİ

Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde ciddi usulsüzlükler tespit edildiği öğrenildi.

113 MİLYON 426 BİN LİRA KAMU ZARARI

Belediye tarafından kamu ihalelerine müdahale edildiği, böylece haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı. Yapılan tespitlerde, söz konusu eylemler sonucunda toplam 113.426.440,41 TL kamu zararına neden olunduğu belirlendi.

GENEL SEKRETER CANSEL TUNCER DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Antalya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi, 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL METERYALE EL KONULDU

Öte yandan, operasyonlarda şüphelilere ait çok sayıda adreste gerçekleştirilen aramalarda; dijital materyaller, mali kayıtlar ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli belge ve dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
İYİ Parti’den CHP’ye geçen Arif Kocabıyık’ın tartışma yaratacak görüntüleri İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri
TMSF’nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi

13:54
Galatasaray’da Gabriel Sara şoku
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:37
Al-Nassr’ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
13:32
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
