Asena\'yı döverek öldüren erkek arkadaşının ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı karar bozuldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
29.04.2026 16:31  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Mersin'de 27 yaşındaki kız arkadaşı Esra Asena Temir'i döverek öldürdüğü gerekçesiyle Mustafa Bangiz'in tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı karar, Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mersin'de 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in darbedildikten sonra bırakıldığı hastanede ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan sanığa "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka aykırı buldu.

ASENA'YI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Olay, 29 Haziran 2023'te meydana geldi. İnşaat şirketi sahibi Mustafa Bangiz, Toroslar ilçesindeki evine geldiği, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı. Otomobilde Bangiz ile Temir, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa Bangiz (28), Esra Asena Temir'i dövdü. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Temir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçiren Temir kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Bangiz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Bangiz tutuklandı. Otopsi işlemleri sonrası morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HASTANE YERİNE YOL KENARINA BIRAKMIŞ

Mustafa Bangiz hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Temir'in aldığı ağır darbeler nedeniyle beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğine yer verildi. Mustafa Bangiz'in, Esra Asena Temir'i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bırakıp aile bireylerini aradığı ve onlar tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

YARGITAY CEZAYI BOZDU

Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bangiz'e 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Mustafa Bangiz'in avukatları üst mahkemeye itirazda bulundu.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin itiraz reddetmesi üzerine avukatlar bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozarak Bangiz'in yeniden yargılamasına hükmetti. Bozma kararında, "Dosya kapsamına göre, maktul ile sanığın sevgili oldukları ve aralarında öldürmeyi gerektirir ciddi bir husumetin bulunmadığı, olay tarihinde sebebi belirlenemeyen şekilde başlayan ani gelişen kavga anında sanığın maktulü, beden yoluyla darbetmek suretiyle özellikle baş bölgesinden olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı, yaralanma sonucu, kafatası kubbe ve kaide kemiklerinde kırık veya çatlak bulunmadığı anlaşılan maktulün beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan olayda, maktuldeki yara yerleri itibarıyla da ortaya çıkan sanığın kast ve iradesinin öldürme olduğuna ilişkin kesin bir delilin bulunmadığı, bu nedenle eyleme bağlı kastının yaralamaya yönelik olduğu kabul edilerek, sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 87/4'üncü maddesinin 1'inci cümlesi uyarınca kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan temel ceza tayininin üst sınırdan belirlenmesi suretiyle cezalandırılması yerine, yazılı şekilde suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu nitelikli kasten öldürme suçundan hüküm kurulması, hukuka aykırı bulunmuştur" denildi.

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine Mustafa Bangiz, 6 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

"BU DAVANIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Esra Asena Temir'in annesi Asiye Temir ve Avukat Serdan Söylemez, karara tepki gösterdi. Asena'nın başına defalarca vurulmak suretiyle hayatını kaybettiğini kaydeden Söylemez, "Bu karar sadece bir dosya değildir, bu bir mesajdır. Bir insanı ağır bir şekilde darbetseniz bile öldürme kastı yok denilebilir. Buna sessiz kalamayız. Çünkü bu sadece Esra'nın dosyası değil, bu hepimizin güven duygusudur, bu adalete olan inancımızdır. Burada tüm kız çocuklarımızın can güvenliği ve adalete olan inancı için bulunmaktayız. Aile burada, Esra yok. Biz çok büyük bir şey istemiyoruz. Sadece gerçeğin görülmesini, bu hayatın değerinin korunmasını, Esra için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Sadece Esra için değil tüm kız çocuklarımız tüm evlatlarımız için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bugün burada açıkça söylüyoruz. Esra unutulmayacak, bu dosya kapanmayacak, bu mücadele bitmeyecek. Biz Esra için, ailesi için, adalete inanan herkes için bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

"BAŞKA ANNELER YANMASIN, ADALET YERİNİ BULSUN"

Anne Asiye Temir ise "Mersin'de verilen mahkeme kararıyla biraz olsun rahatladım, yüreğime su serpti. Ancak Yargıtay'ın kararı bozmasıyla benim evlat acım bin kat arttı. Benim kızım gitti, daha nice kızlar gitti. Bu çocuklarımıza yazık. Ben adalete güveniyorum. Böyle canileri bırakmasınlar. Adalete, savcılarımıza, hakimlerimize güveniyorum. Benim gibi anneleri düşünerek karar versinler. Bir daha evlat acısı çeken anneler olmasın. Ben bir acılı anneyim. Ben 3 senedir Esra'mın ateşiyle yanıp, kavruluyorum. Hiçbir zaman dinmeyecek bir ateş bu. Başka anneler yanmasın, adalet yerini bulsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Mersin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’de okul servisi evin çatısına düştü Kağıthane'de okul servisi evin çatısına düştü
Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi’yi ziyaret etti Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi'yi ziyaret etti
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında Tavuklarını yediği gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla döven kişi gözaltında
Trump’tan Merz’e ’İran’ salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor
Bakan Bayraktar’dan sert uyarı: İşçisinin hakkını ödemeyene ruhsat yok Bakan Bayraktar’dan sert uyarı: İşçisinin hakkını ödemeyene ruhsat yok
Rusya’da maden sahasında çığ felaketi: 6 ölü Rusya'da maden sahasında çığ felaketi: 6 ölü
Eyüpsultan’da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu Eyüpsultan'da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu
Edirne’de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi oteller dolup taşıyor Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi oteller dolup taşıyor
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı
İnişe dakikalar kala uçakta mucize doğum İnişe dakikalar kala uçakta mucize doğum
Melike Şahin anne oluyor Melike Şahin anne oluyor
İngiltere Kralı 3. Charles, ortak oturumda ABD Kongresine hitap etti İngiltere Kralı 3. Charles, ortak oturumda ABD Kongresine hitap etti

18:05
İzmir’de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
17:49
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
17:43
Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek
Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
17:21
Herkes ekran başına Büyük heyecan şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
17:05
Alman anne, evladı Nazar’a kavuştu
Alman anne, evladı Nazar'a kavuştu
16:59
Altın için kritik saatler Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
16:45
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
16:41
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt
Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
16:37
TMSF’nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
16:31
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
15:51
Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor
Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
13:44
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı
MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 18:30:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.