Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı
29.04.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı
Haber Videosu

Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine ilişkin soruşturma derinleşirken, saldırgan Cole Allen’ın hazırlık sürecine dair yeni kanıtlar gün yüzüne çıktı. Saldırganın silah ve bıçakları üzerinde taşıdığı görüldü.

Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde Başkan Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimine dair soruşturma derinleşirken, saldırgan Cole Allen’ın hazırlık sürecine ışık tutan çarpıcı kanıt fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

SALDIRIDAN ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR GÜNDEMDE

Soruşturma dosyasından sızan en dikkat çekici kanıt, saldırgan Cole Allen’ın eylemden kısa bir süre önce çekildiği belirtilen bir fotoğrafı oldu. Bu kare, ABD kamuoyunda "nasıl engellenemedi?" sorusunu sordu.

Paylaşılan fotoğrafta, Cole Allen'ın üzerinde, sivillerin günlük hayatta kullanmadığı, operasyonel yelek benzeri bir teçhizat ve bu teçhizata bağlı birden fazla kesici alet/bıçak ile ekipman taşıdığı açıkça görülüyor.

OTELDEKİ SİLAHLI POZ PLANLI SUİKASTİ KANITLIYOR 

Saldırıdan hemen önce otel odasında saldırganın kendisi tarafından çekilen fotoğraf olayın anlık bir öfke patlaması değil, soğukkanlılıkla planlanmış bir suikast girişimi olduğunu kanıtlar nitelikte.

Otel odasında olduğu detaylarla anlaşılan bu fotoğrafta Cole Allen, ayna karşısında çektiği fotoğrafta üzerinde taşıdığı silahlarla oldukça soğukkanlı hatta neşeli görünüyor.

Allen'in bu silahları ABD Başkanının da katılacağı önemli bir yemek öncesi otele nasıl soktuğu ise hala bir muamma.    

"HEDEF LİSTESİ" ÇOK KONUŞULDU  

Bu görüntülerle birleşen diğer bulgular, olayın vahametini daha da artırıyor. Kaliforniyalı Cole Tomas Allen’ın, Trump yönetimindeki yetkilileri "öncelik sırasına göre" hedef aldığı bir suikast listesi hazırladığı tespit edildi.

Güvenlik kontrol noktasında yaşanan çatışmada, Allen’ın ateşlediği mermin bir Gizli Servis ajanı vurulmuştu, kurşun kurşun geçirmez yeleğe isabet etmiş ve ajan şans eseri yara almadan kurtulmuştu. 

O anlarda  Trump ve diğer üst düzey yöneticiler salondan apar topar çıkarılmıştı. 

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR 

"ABD Başkanı'na suikast girişimi" ve "federal görevliye saldırı" gibi suçlardan tutuklanan Cole Allen, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor. 

Paylaşılan bu kanıt fotoğrafları ise, savcılığın "planlı eylem" iddiasını en güçlü şekilde destekleyen deliller olarak dosyaya girdi.

Donald Trump, Washington, Saldırı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 19:23:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.