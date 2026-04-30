Galatasaray\'da Gabriel Sara şoku

Galatasaray’ın orta sahadaki kilit isimlerinden Gabriel Sara için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcuya Avrupa’dan ilgi giderek artıyor.
Nicolo Schira’nın haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Gabriel Sara transferi için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Daha önce Napoli’nin radarında olan 26 yaşındaki oyuncu için rekabet büyüyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Sara için nasıl bir bonservis bedeli belirleyeceği merak konusu oldu.
Sezon başında Norwich City’den 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Gabriel Sara, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?