Kral Charles: ABD-İngiltere ittifakı her zamankinden önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kral Charles: ABD-İngiltere ittifakı her zamankinden önemli

Kral Charles: ABD-İngiltere ittifakı her zamankinden önemli
28.04.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Kralı 3. Charles, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada uluslararası belirsizlik ve çatışmalara dikkat çekerek, iki ülke arasındaki ittifakın kritik rolünü vurguladı ve Ukrayna'ya destek çağrısı yaptı.

İngiltere Kralı 3. Charles, ABD Kongresindeki ortak oturuma hitap ederek, 1991 yılında dönemin İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ardından "35 yıl sonra Kongrede konuşma yapan ikinci İngiliz hükümdarı" olarak kayıtlara geçti.

Konuşmasından önce dakikalarca ayakta alkışlanan Kral Charles, iki ülke arasındaki tarihi bağların önemine işaret ederek, bugün de ABD ile İngiltere arasındaki güçlü ilişkilerin uluslararası sistemde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

"BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK DÖNEMİNİN ORTASINDAYIZ"

Kral Charles, "Büyük bir belirsizlik döneminin ortasındayız; Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan çatışmaların yaşandığı bu dönemde, uluslararası toplum önünde muazzam zorluklar durmakta ve bu çatışmaların etkisi ülkelerimizin dört bir yanında hissedilmektedir." ifadesini kullandı.

Uluslararası sistemdeki kaosun, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin üzerindeki sorumluluğu artırdığını ve bu iki ülke arasındaki ittifakın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Charles, ABD tarihinden örnekler vererek bu konudaki yaklaşımını örneklendirdi.

Kral Charles, "İki ulusumuzun yüzyıllar boyunca kurduğu ittifak için Amerikan halkına gerçekten minnettarız." diyerek, ABD'nin 250 yıl önce bağımsızlığını kazandığı sürece atıf yaparak bazı konularda anlaşmazlıkları olsa da demokratik olgunluk içinde iki ulus olarak güçlü işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

"1991'DEN DAHA TEHLİKELİ BİR DÖNEMDE YAŞIYORUZ"

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1991'de Kongrede yaptığı konuşmaya atıf yapan Charles, "Bugün, yeni bir çağda yaşıyoruz ancak aynı değerlerimiz hala geçerliliğini koruyor. Bu dönem, 1991 yılında rahmetli annemin bu mecliste bahsettiği dünyadan daha istikrarsız ve daha tehlikeli bir çağdır. Karşı karşıya olduğumuz zorluklar, tek bir ulusun tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür." değerlendirmesini yaptı.

Kral Charles, ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın kendi kendine ayakta kalamayacağını ve korunması gerektiğini kaydederek, İngiltere'nin NATO kapsamında savunma bütçesini ciddi oranda artırdığını ve Batı ittifakına güçlü katkı sağladığını belirtti.

UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI

Konuşmasında Ukrayna'ya da değinen İngiltere Kralı, "Bugün gerçekten de adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için Ukrayna'yı ve onun en cesur halkını korumak amacıyla aynı sarsılmaz kararlılığa ihtiyaç vardır." dedi.

ABD ile İngiltere arasında özellikle savunma alanında ciddi işbirlikleri olduğunu anımsatan Kral Charles, bu ortak çabaların uluslararası düzenin güvenliği bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

Charles, "Birleşik Krallık ile Amerika Birleşik Devletleri'nin hikayesi, temelde bir uzlaşma, yenilenme ve olağanüstü bir ortaklık hikayesidir." ifadesini kullanarak, ABD'nin 250. kuruluş yılını tebrik ettiğini söyledi.

Konuşmasını, "250. kuruluş yıl dönümünüzde, ülkelerimizin halklarına ve dünyadaki tüm halklara özverili bir şekilde hizmet sunmak amacıyla birbirimize olan bağlılığımızı yeniden pekiştirelim." sözleriyle tamamlayan Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ile Kongre üyeleriyle tokalaşarak salondan ayrıldı.

Kaynak: AA

Kral Charles, İngiltere, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral Charles: ABD-İngiltere ittifakı her zamankinden önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 23:59:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kral Charles: ABD-İngiltere ittifakı her zamankinden önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.