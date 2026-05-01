Bakan Göktaş\'dan Brüksel\'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyareti gündem oldu. Brüksel'deki esnafları tek tek gezip dertlerini dinleyen Bakan Göktaş, Türkiye'deki esnafları ziyaret etmediği yönünde eleştirilerle karşılaştı.

"ONLARI YOK MU SAYACAĞIZ?"

Gazeteci Sinan Burhan'a verdiği röportajda söz konusu eleştirilere yanıt veren Bakan Göktaş "Ben 81 ilimizi gezdim, halkımızla ve esnafımızla bir araya geldim. Avrupa’da Yaklaşık 5 milyon gurbetçimiz var. Onları yok mu sayacağız? Onlara yönelik kullanılan dili kınıyorum" dedi.

"ORADA EKMEK SATTIM, KASİYERLİK YAPTIM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş sözlerine şöyle devam etti; "Bu dil gurbetçilere hakarettir. Elbette onları ziyaret ederim, sorunlarını da dinlerim. Doğup büyüdüğüm sokaklarda, ailemin esnaflık yaptığı sokaklarda esnaflarımızla kucaklaşmak kadar doğal ne olabilir? Orada ekmek sattım. Kasiyerlik yaptım, okudum, 2 dönem milletvekilliği yaptım."