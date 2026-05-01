Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt

01.05.2026 13:55
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın Brüksel'de esnaf ziyaretine çıktığı ve dertlerini dinlediği görüntüler tartışma yarattı. Türkiye'de esnaf ziyareti yapmadığına yönelik iddialara yanıt veren Bakan Göktaş "Ben 81 ilimizi gezdim, halkımızla ve esnafımızla bir araya geldim. Avrupa’da yaklaşık 5 milyon gurbetçimiz var. Onları yok mu sayacağız? Onlara yönelik kullanılan dili kınıyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyareti gündem oldu. Brüksel'deki esnafları tek tek gezip dertlerini dinleyen Bakan Göktaş, Türkiye'deki esnafları ziyaret etmediği yönünde eleştirilerle karşılaştı.

"ONLARI YOK MU SAYACAĞIZ?"

Gazeteci Sinan Burhan'a verdiği röportajda söz konusu eleştirilere yanıt veren Bakan Göktaş "Ben 81 ilimizi gezdim, halkımızla ve esnafımızla bir araya geldim. Avrupa’da Yaklaşık 5 milyon gurbetçimiz var. Onları yok mu sayacağız? Onlara yönelik kullanılan dili kınıyorum" dedi.

"ORADA EKMEK SATTIM, KASİYERLİK YAPTIM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş sözlerine şöyle devam etti; "Bu dil gurbetçilere hakarettir. Elbette onları ziyaret ederim, sorunlarını da dinlerim. Doğup büyüdüğüm sokaklarda, ailemin esnaflık yaptığı sokaklarda esnaflarımızla kucaklaşmak kadar doğal ne olabilir? Orada ekmek sattım. Kasiyerlik yaptım, okudum, 2 dönem milletvekilliği yaptım."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Arda kutluay Arda kutluay:
    Bu kadın bizim caddeyede geldi ziyaret etti komşu esnafla konuştu bizede selam verdi esnafları tek tek gezdiydi 10 17 Yanıtla
    Derya Akyol Derya Akyol:
    alana kadar evet oyları birde şimdi gezsinler ey gidi eyyy ülkeyi peşkeş çekene kadar herşey Allah ıslah etsin ama herkezin imkanı olsa çocuğunu yurt dişinda okutur zaten. kimse okumam demesin islam ilim , bilim ,oku diyor.. sadece biz bunu yapmıyoruz 3 1
  • VillaUmut VillaUmut:
    Çocuğu Fransız Lisesinde okuyor, maneviyat bahanesiyle hayranı olanlar için belirteyim dedim:) 13 3 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    85 milyonu çoğaltma derdine düşmüşler 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
