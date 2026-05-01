Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

01.05.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kaybolduktan sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, konuk olduğu Haberler.com ekranlarında Sedat Peker'in kendilerine destek olduğunu belirterek "Avukatlarını bizim eve gönderdi sağolsun. 'Gereken neyse yapacağız' dediler. Katili bulan kişiye 25 milyon lira ödül vereceğini de söyledi" ifadelerine yer verdi.

Van'da kaybolduktan sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, Haberler.com’da Melis Yaşar ve Olgun Kızıltepe’nin sorularını yanıtladı.

"BU BİR CİNAYET, ORTADA CİDDİ İHMALLER VAR"

Kabaiş, kızının ölümüyle ilgili intihar iddialarını reddederek “Bu bir cinayet, ortada ciddi ihmaller var” dedi. Güvenlik zafiyetlerinden kamera eksikliğine, şüpheli ifadelerden oda arkadaşı iddialarına kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin otopsiye girdiğini öne sürdü.

SEDAT PEKER SÖZLERİ 

Açıklamasının devamında Sedat Peker'in o süreçte avukatları vasıtasıyla kendileriyle iletişime geçtiğini belirten acılı baba, "Avukatlarını bizim eve gönderdi. Gereken neyse yapacaklarını da söylediler. Ben de bir hafta kadar beklemelerini istedim. Barodan habersiz, avukatlarımızdan habersiz bir iş yapmak istemedik. Daha dönüş yapmadılar. Sağolsun, kendisi de bir paylaşım yaparak katili bulan kişiye 25 milyon TL ödül vereceğini duyurdu" ifadelerine yer verdi. 

Babanın yayındaki açıklamalarından bir kısmı şu şekilde; 

“Ben öğrencilerden hiç şüphelenmiyorum. Ama o üniversitede rektör çok sıkıntılıdır. Ben gördüğümü söylüyorum. Otopsiye de müdahale etti. Bütün akrabaları, çok iyi akrabaları getirmiş, oraya işe koymuş. Sanki üniversite devletin değil, onun özel mülküdür. Güvenlikçiler olsun, oradaki işçiler olsun. Akrabasını getirmiş, oraya koymuş. Adam diyor, ben beyim, bey gibi yaşayacağım. Ama Adalet Bakanı ne söyledi? Dedi ki ‘kim olursa olsun mevki, makam önemli değil. Kim olursa olsun araştırılacak, cezasını çekecek.’ İnşallah Allah'ın izniyle bu dosya da karanlıkta kalmayacak. Adalet Bakanı güzel açıklamalar yaptı. Ben burada saygı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Çok memnunum.

“GÖTÜRDÜLER ORAYA BIRAKTILAR, İNTİHAR SÜSÜ VERDİLER”

İntihara yüzde 1 dahi ihtimal vermiyordum. Ben biliyordum çünkü. Beni sıkıştırdılar, dediler ‘göl kenarında bulmuşuz’. Dedim ‘hele bir otopsi yapılsın.’ Otopsi yapılmadan önce de gittim kızımı gördüm. Vücudunda şişme yoktu. 18 gün boyunca onların dediklerine göre, onlar diyor ‘olabilecekleri söylüyoruz.’ Olabileceği diyorsun, olmayabileceği de diyeceksin. 18 Gün boyunca Can Gölü tuzludur. Orada kalırsa o elbiseler hepsi yıpranırdı. Ayrıca uzaklık 24 kilometre mesafe 18 gün boyunca helikopter aradı, dalgıçlar aradı, sonar cihazı getirilmişti. Bir şey bulamadılar. Demek ki bellidir. Dışarıda çocuğa zarar verdiler, götürdüler, oraya bıraktılar. Yani intihar süsü verdiler.

“REKTÖRÜN HEM İHMALLERİ VARDIR HEM DE..."

Rektörün hem ihmalleri vardır, hem de sıkıntı akrabalarında var. Düşünün bak geçenlerden biz Kanal D’ye gittik. Bir yazı göndermiş. Dediler üniversitenin yönetiminden yazı geldi. Okudular, ilk baştan dedi ki ‘Rojin kendi isteğiyle oraya doğru gitmiş’. Gitmiş ama nerede kaybolmuş. Üniversitenin bahçesinin içinde son kamera yoktur. Bir tanesi için dediler bozuktur, bir tanesi de siyah beyazdır. Ben de o esnada dedim ki Rektöre ‘bak buraya 3-4 tane kamera, öbür cepheye de taksaydın bugün her şey çözülecekti net bir şekilde’. O esnada da dedi, Kanal D'ye gönderdiği listede de yazmış aynı şekilde demiş ki ‘halkın özel mülküdür’. Peki halkın özel mülküdür... Çekim hala bendedir. Rojin'den sonra da 5 tane kamera aynı o köşeye takmış, 4 tanesi normal kameradır. O özel mülk dediği cepheyi çekiyor. Bir tane de döner kameradır. Orada her şey görünüyor. Şu anda sarhoşlar olsun, alkolcüler olsun hiç kimse oraya yanaşmıyor. Çünkü bellidir, kamera var. Adam yukarı bakıyor, kamera var gitmiyor. Devriye geçse gitmez. Teli yapmış oraya, kopuk olan yerde 5-6 metre boşluk vardı. Gelen giden üniversitenin bahçesini piknik gibi kullanıyordu. Hani bunları daha önce yapsaydı niye böyle olacaktı?"

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
Torreira’yı unuttu İşte Devrim Özkan’ın yeni aşkı Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler’e “10 numara“ davet Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e "10 numara" davet
Şiddet içerikli dizilere RTÜK’ten para cezası Şiddet içerikli dizilere RTÜK'ten para cezası
2025’te 64 milyon turist ağırlayarak rekor tazeledik 2025’te 64 milyon turist ağırlayarak rekor tazeledik
Eskişehir’de 20 yıllık kayıp dosyasında cinayet şüphesi güçlendi, 8 kişi tutuklandı Eskişehir'de 20 yıllık kayıp dosyasında cinayet şüphesi güçlendi, 8 kişi tutuklandı
Rusya’da 4. sınıf öğrencisi öğretmenini bıçakladı Rusya'da 4. sınıf öğrencisi öğretmenini bıçakladı
Gülhan’ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş
Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

13:55
Bakan Göktaş’dan Brüksel’deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
13:51
Azerbaycanlı sporcu fizik kurallarına meydan okudu
Azerbaycanlı sporcu fizik kurallarına meydan okudu
13:14
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
12:53
İstanbul’da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
12:38
1 Mayıs’ta kahreden kaza 2 işçi feci şekilde can verdi
1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi
12:13
Rayo Vallecanolu futbolcular Strasbourg galibiyetini Filistin bayrağıyla kutladı
Rayo Vallecanolu futbolcular Strasbourg galibiyetini Filistin bayrağıyla kutladı
11:26
Mecidiyeköy’de büyük arbede Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
11:03
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı İlaç, istismar, mobbing...
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...
10:47
Pazarda kilosu 50 TL’ye satılıyor Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 14:51:58. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.