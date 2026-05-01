Mardin\'de 15 Gündür Kayıp Olan Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
01.05.2026 00:48  Güncelleme: 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Mardin'in Artuklu ilçesinde yalnız yaşayan yabancı uyruklu Muhammed Ali Kavuk'tan 15 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ekipler, kapıyı kırarak girdiği evde Kavuk'u hareketsiz halde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Kavuk'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı, ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

Mardin’in Artuklu ilçesinde 15 gündür kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Muhammed Ali Kavuk, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

YAKINLARI POLİSE HABER VERDİ 

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Kavuk’tan uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

KAPI KIRILARAK İÇERİ GİRİLDİ 

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Kavuk’u hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK 

Kavuk’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 01:29:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.