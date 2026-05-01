Mardin’in Artuklu ilçesinde 15 gündür kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Muhammed Ali Kavuk, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Kavuk’tan uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Kavuk’u hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kavuk’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de 15 Gündür Kayıp Olan Şahıs Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?