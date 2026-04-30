İran\'a 6 milyar dolarlık abluka darbesi! ABD 41 tankerin rotasını değiştirdi

ABD ile İran arasındaki deniz ablukası geriliminde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın aktardığı bilgilere göre, İran’dan yüklenen en az 41 ham petrol tankeri, Hürmüz Boğazı yakınlarında ablukayı aşmaya çalıştıktan sonra ABD ordusu tarafından yönlendirildi.

Tankerdeki toplam petrol miktarının yaklaşık 69 milyon varil olduğu, piyasa değerinin ise 6 milyar dolar seviyesinde bulunduğu belirtildi. Bu gelişme, Washington’ın İran’ın enerji gelirlerini hedef alan baskı politikasını daha da sertleştirdiğini gösterdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA KRİTİK MÜDAHALE

ABD ordusunun müdahalesi, küresel enerji taşımacılığının en hassas noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresinde gerçekleşti. Bölge, İran petrolünün dış pazarlara çıkışı açısından kritik öneme sahip görülüyor. ABD basınında daha önce yer alan haberlerde, Washington’ın İran’a yönelik deniz ablukası kapsamında çok sayıda gemiyi durdurduğu veya rotasını değiştirdiği aktarılmıştı. Wall Street Journal’ın haberinde, ABD güçlerinin İran bağlantılı yaptırımlı bir gemiyi Arap Denizi’nde durdurup İran’a geri dönmeye zorladığı, bu müdahalenin daha geniş bir abluka uygulamasının parçası olduğu belirtildi.

İRAN’IN PETROL GELİRLERİ HEDEFTE

ABD yönetimi, savaş ve ateşkes sürecine rağmen İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı sürdürüyor. Ablukanın temel hedeflerinden birinin, Tahran yönetiminin petrol ihracatından elde ettiği döviz gelirini kesmek olduğu değerlendiriliyor. Dış basında yer alan analizlerde, İran’ın ablukaya rağmen milyonlarca varil petrolü hareket ettirmeye çalıştığı, ancak ABD’nin deniz trafiğini sıkı şekilde izlediği ifade edildi. Iran International, takip verilerinin İran’ın hâlâ ham petrol sevkiyatı yapmaya çalıştığını gösterdiğini, bunun da ablukanın etkinliği konusunda yeni tartışmalar başlattığını yazdı.

41 TANKERLİK HAMLE BASKIYI ARTIRDI

Son açıklamada verilen 41 tanker ve 69 milyon varil petrol bilgisi, ablukanın ekonomik boyutunu daha görünür hale getirdi. Söz konusu miktarın 6 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması, ABD’nin İran’ın en önemli gelir kaynaklarından birini doğrudan hedef aldığını ortaya koydu. Bu tablo, İran ekonomisinin zaten savaş, yaptırımlar, para birimindeki değer kaybı ve dış ticaret kısıtlamaları nedeniyle baskı altında olduğu bir dönemde geldi. Uzmanlar, petrol gelirlerindeki kesintinin Tahran’ın döviz rezervlerini ve ithalat kapasitesini daha da zorlayabileceğini belirtiyor.

GERİLİM DENİZDE TIRMANIYOR

Hürmüz hattında yaşanan son gelişme, ateşkes sürecine rağmen ABD-İran geriliminin deniz sahasında devam ettiğini gösterdi. ABD’nin askeri müdahaleleri, İran’ın petrol sevkiyatlarını engellemeye dönük baskıyı artırırken, Tahran’ın bu hamlelere nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu. Daha önce dış basında yer alan haberlerde, bazı İran bağlantılı “gölge filo” tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı, ABD’nin ise bu hareketliliği yakından takip ettiği aktarılmıştı.