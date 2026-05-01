Isparta’da kaybolan şahsın kafatası Burdur’da bulundu: 11 yıl sonra kimliği netleşti

01.05.2026 18:44  Güncelleme: 18:52
Isparta’da 11 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin’e ilişkin soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Burdur’da bulunan bir kafatasının Çetin’e ait olduğu DNA eşleşmesiyle kesinleşirken, olayla bağlantılı olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada şüpheliler gözaltına alındı ve 2 kişi tutuklandı. Yürütülen soruşturmada Mehmet Çetin’e ait vücudun diğer bölümlerinin henüz bulunamadığı belirtildi.

DNA EŞLEŞMESİYLE KİMLİK NETLEŞTİ

Burdur’da Mart ayında vatandaşlar tarafından bulunan kafatası, yapılan incelemelerin ardından 2015 yılında Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde kaybolan Mehmet Çetin’e ait çıktı.

Adli tıp incelemesinde kafatasından alınan DNA örnekleri, aile fertlerinden alınan örneklerle karşılaştırılarak kimlik tespiti yapıldı.

GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR VAR 

Soruşturma kapsamında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Mehmet Çetin’in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. gözaltına alındı. Ayrıca cezaevinde bulunan T.G. ve M.K. isimli hükümlüler de dosyaya dahil edildi.

Bayram A., “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Derya K. da yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYIP VÜCUT HALA ARANIYOR

Yürütülen soruşturmada Mehmet Çetin’e ait yalnızca kafatasına ulaşıldığı, vücudun diğer bölümlerinin henüz bulunamadığı belirtildi.

Dosya kapsamında oluşturulan özel ekip, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve kayıp vücuda ulaşılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
