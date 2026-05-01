Yer: Ankara! ABD'nin Sumud Filosu'na müdahalesi böyle protesto edildi

01.05.2026 07:37  Güncelleme: 07:38
Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Memur-Sen ve ANFİDAP üyeleri, İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesini protesto etti. Grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Özkan Ünal, müdahalenin uluslararası sularda gerçekleştiğini belirterek bunun hukuka ve insanlık değerlerine aykırı olduğunu ifade etti.

Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik müdahalesini protesto etti. Memur-Sen ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun (ANFİDAP) organize ettiği eylemde sert açıklamalar yapıldı.

“ULUSLARARASI SULARDA SALDIRI” TEPKİSİ

Grup adına açıklama yapan ANFİDAP Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Özkan Ünal, Sumud Filosu’nun Gazze’deki ablukaya dikkat çekmek amacıyla yola çıktığını belirtti. Ünal, filonun uluslararası sularda müdahaleye uğradığını ifade ederek, yaşananların uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

“İNSANLIK VE HUKUKA YÖNELİK BİR SALDIRI”

Ünal, söz konusu müdahalenin yalnızca gemilere değil, insanlık değerlerine yönelik olduğunu savundu. Açıklamada, Gazze’de yaşananlara dikkat çekilerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuldu.

DESTEK VE TEPKİ MESAJLARI VERİLDİ

Protestoya katılanlar, Filistin’e destek sloganları atarken, İsrail’in politikalarına tepki gösterdi. Grup, Gazze’deki ablukanın sona erdirilmesi ve uluslararası toplumun daha etkin adım atması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
Kraliçe’nin yanında yaptığı hareket merak uyandırdı Görüntüye yorum yağıyor Kraliçe'nin yanında yaptığı hareket merak uyandırdı! Görüntüye yorum yağıyor
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Bonservisine 70 milyon euro ödenen yıldız futbolcuya 4 yıl men cezası Bonservisine 70 milyon euro ödenen yıldız futbolcuya 4 yıl men cezası
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon ’Oh be’ diyecek Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Konsere damga vuran an Kadın hayranının dudaklarına yapıştı Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı
İçişleri Bakanlığı: Van’da 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi İçişleri Bakanlığı: Van'da 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme “Güle güle“ dedi Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme "Güle güle" dedi
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

08:28
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
07:31
Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır
Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır
06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
06:46
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
06:14
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı İşte ilçe ilçe alınan kararlar
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı! İşte ilçe ilçe alınan kararlar
03:17
Fahiş site aidatları tarih oluyor 11 madde Meclis’ten geçti
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
02:00
Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi
Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi
23:24
Mali’de savaş şiddetleniyor Türk yapımı İHA’larla böyle avladılar
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
22:14
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var
Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
22:01
Batman’da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
21:52
CHP, Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini durdurdu
CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu
