Yer: Ankara! ABD\'nin Sumud Filosu\'na müdahalesi böyle protesto edildi

Ankara’da ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik müdahalesini protesto etti. Memur-Sen ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun (ANFİDAP) organize ettiği eylemde sert açıklamalar yapıldı.
Grup adına açıklama yapan ANFİDAP Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Özkan Ünal, Sumud Filosu’nun Gazze’deki ablukaya dikkat çekmek amacıyla yola çıktığını belirtti. Ünal, filonun uluslararası sularda müdahaleye uğradığını ifade ederek, yaşananların uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.
Ünal, söz konusu müdahalenin yalnızca gemilere değil, insanlık değerlerine yönelik olduğunu savundu. Açıklamada, Gazze’de yaşananlara dikkat çekilerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuldu.
Protestoya katılanlar, Filistin’e destek sloganları atarken, İsrail’in politikalarına tepki gösterdi. Grup, Gazze’deki ablukanın sona erdirilmesi ve uluslararası toplumun daha etkin adım atması gerektiğini vurguladı.
