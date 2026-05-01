DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı

DİSK, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı’nda çelenk bıraktı. Sendika, yaptığı açıklamada Taksim vurgusu dikkat çekerken, meydandaki yoğun güvenlik önlemleri de öne çıktı.
DİSK’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bırakılan çelengin yalnızca bir anma olmadığı belirtilerek, “Bu çelenk sadece bir anma değil; yasaklara karşı iradedir, unutturulmak istenene karşı hafızadır, emeğin onuruna verilmiş bir sözdür. Taksim işçi sınıfınındır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Taksim Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana çıkan cadde ve sokaklar demir bariyerlerle kapatılırken, bölgede polis ekiplerinin yoğunluğu dikkat çekti.
