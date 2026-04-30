MSB'den Sumud Filosu'na saldırıya sert tepki
MSB'den Sumud Filosu’na saldırıya sert tepki

30.04.2026 13:20
Milli Savunma Bakanlığı, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahalesini “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak nitelendirdi. MSB, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve TSK’nın insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri aldığını açıkladı. Filodan yapılan açıklamada ise 21 teknenin alıkonulduğu ve 18 Türk aktivistin alıkonulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlediği müdahaleye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan filoya yönelik müdahalenin yalnızca insani değerleri değil, uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef aldığını bildirdi.

MSB açıklamasında, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır” ifadelerine yer verdi.

“GELİŞMELER YAKINDAN VE HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR”

Bakanlık, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki konumuna dikkat çekerek bölgedeki gelişmelerin yakından izlendiğini vurguladı. Açıklamada, “Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir” denildi. MSB ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insani yardım ve destek kapsamında gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti. Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL 21 TEKNEYİ ALIKOYDU

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda düzenlediği müdahalede 21 teknenin alıkonulduğunu duyurdu. Filodan yapılan açıklamada, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiği, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğu bildirildi. Küresel Sumud Filosu, İsrail güçlerinin müdahalesi sırasında 18 Türk aktivistin de alıkonulduğunu açıkladı.

FİLOYA GİRİT AÇIKLARINDA MÜDAHALE

İsrail’in Gazze ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nun “2026 Bahar Misyonu”, 65 tekneyle Sicilya’dan Akdeniz’e açılmıştı. İsrail donanması, 29 Nisan saat 23.00 sıralarında Girit Adası’nın yaklaşık 50 mil batısında, uluslararası sularda filoya müdahale başlattı. Filo, savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındığını duyurdu.

“SİLAHLARI ÜZERİMİZE DOĞRULTTULAR”

Küresel Sumud Filosu, müdahale sırasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin teknelere yaklaştığını ve katılımcılara silah doğrulttuğunu belirtti. Açıklamada, “Askeri botlar gemilerimize yaklaştı, kendilerini İsrail gemisi olarak tanıttılar, lazer ve yarı otomatik silahları üzerimize doğrulttular ve katılımcılara botların önüne geçip diz çökmelerini emrettiler” ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL: GEMİLERE EL KOYMAYA BAŞLADIK

İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrailli bir kaynak Gazze’ye yardım filosundaki gemilere İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladıklarını söyledi. İsrail’in Kanal 12 televizyonu da filodaki bir geminin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini aktardı. İsrail ordusu ise konuya ilişkin açıklamasında, donanmanın Gazze’ye uygulanan ablukayı sürdürmekte kararlı olduğunu ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı bulunduğunu bildirdi.

FİLODAN SERT AÇIKLAMA: SİVİLLER KAÇIRILDI

Küresel Sumud Filosu, İsrail müdahalesine ilişkin yazılı açıklamasında, İsrail güçlerinin Gazze kıyılarından yüzlerce mil uzakta tekneleri ele geçirdiğini, iletişimi engellediğini ve sivilleri alıkoyduğunu belirtti. Açıklamada, Girit yakınlarındaki açık denizde yaşananlar “korsanlık” olarak nitelendirilerek, “Hiçbir devletin uluslararası sularda hak iddia etme, denetleme veya işgal etme hakkı yoktur. İsrail tam olarak bunu yaptı” denildi.

39 ÜLKEDEN 345 KATILIMCI BULUNUYOR

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, filoda 39 farklı ülkeden 345 katılımcı yer alıyor. İspanya’dan 12 Nisan’da hareket eden 39 tekneye İtalya’da 20 tekne daha katıldı. Toplam 59 teknelik konvoy, 26 Nisan’da Gazze istikametine doğru yola çıktı. Filoda Open Arms ve Greenpeace’e ait 2 gözlemci gemisi de bulunuyor. Katılımcıların 178’i İspanya’dan, 167’si ise İtalya’dan gemilere dahil oldu. Filoda 31 Türk aktivistin yer aldığı, bunlardan 18’inin alıkonulduğu açıklandı.

İRLANDA CUMHURBAŞKANI’NIN KIZ KARDEŞİ DE FİLODA

Filoda İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly’nin kız kardeşi Margaret Connolly de bulunuyor. Connolly, yaptığı paylaşımda İrlanda hükümetine çağrıda bulunarak, “Lütfen Shannon Havalimanı’nın ABD ordusu tarafından kullanılmasına son verilmesini sağlayın. Havalimanımızın Gazze ve Filistin’i bombalamak için kullanılmasına son verin” dedi.

DIŞİŞLERİ: SALDIRI BİR KORSANLIK EYLEMİDİR

Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, İsrail’in uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal ettiği belirtilerek uluslararası topluma ortak tutum çağrısı yapıldı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: KABUL EDİLEMEZ BİR SALDIRI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da müdahaleye tepki gösterdi. Duran, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır” açıklamasını yaptı. Duran, filoda bulunan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların durumunun ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edildiğini belirtti.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 13:37:57.
