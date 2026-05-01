85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem

ABD’nin ulusal borcu, ülke ekonomisinin büyüklüğünü geride bıraktı. Son verilere göre kamu borcu, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 100’ünü aşarak kritik eşiği geçti.

BORÇ 31,27 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi’nin (CRFB) açıkladığı verilere göre, 31 Mart itibarıyla ABD’de kamuya ait borç 31,27 trilyon dolar seviyesine çıktı. Aynı dönemde ülkenin yıllık nominal GSYH’si ise 31,22 trilyon dolar olarak hesaplandı. Böylece borcun milli gelire oranı yüzde 100,2’ye yükseldi.

“GÜÇLÜ BİR ALARM” UYARISI

CRFB Başkanı Maya MacGuineas, gelişmeyi “güçlü bir alarm” olarak nitelendirdi. Borcun artık ekonomiden daha büyük olduğunu vurgulayan MacGuineas, bu seviyenin tarihsel ortalamanın yaklaşık iki katına ulaştığını ifade etti. MacGuineas, mevcut gidişatın siyasi kararların ertelenmesinden kaynaklandığını savundu.

REKOR SEVİYE KAPIDA

Borç oranının, İkinci Dünya Savaşı sonrası görülen yüzde 106’lık rekor seviyeyi aşabileceği uyarısı yapıldı. Ancak bu kez artışın küresel bir krizden değil, mali disiplin eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekildi.

EKONOMİK RİSKLER ARTIYOR

Uzmanlar, yükselen borcun ekonomik refahı olumsuz etkilediğini belirtti. Yüksek borcun faiz oranlarını artırdığı, büyümeyi yavaşlattığı ve enflasyon baskısını yükselttiği ifade edildi. Sorunun çözümü için borç artışının durdurulması ve yaklaşık 10 trilyon dolarlık bütçe açığı azaltımına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

FITCH’TEN KREDİ NOTU UYARISI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de ABD’nin artan borç yüküne dikkat çekti. Kuruluş, yüksek bütçe açıklarının ülkenin kredi notu açısından risk oluşturduğunu ve mali görünümün önümüzdeki yıllarda daha da bozulabileceğini bildirdi. ABD’nin hükümet içi yükümlülükler dahil toplam brüt borcunun ise yaklaşık 39 trilyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi.