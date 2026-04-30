Çorum'da kaybolan yaşlı adam 2 gün sonra dağda uyurken bulundu - Son Dakika
Çorum'da kaybolan yaşlı adam 2 gün sonra dağda uyurken bulundu

Çorum\'da kaybolan yaşlı adam 2 gün sonra dağda uyurken bulundu
30.04.2026 13:38  Güncelleme: 13:39
Çorum'un İskilip ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki yaşlı adam, ekipler tarafından 2 gün sonra dağda uyurken bulundu.

Çorum'un İskilip ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki yaşlı adam, ekipler tarafından 2 gün sonra dağda uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesi Mutaflar Mahallesi Samutun Tepe mevkiinde ikamet eden 86 yaşındaki Ahmet Sağlam, 2 gün önce gittiği bağdan geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, İskilip Belediyesi ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından 2 gündür devam eden çalışmalar neticesinde, yaşlı adam dağda uyurken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Sağlam'ın akrabası Mürsel Kabalak, "Dün bağda yengemle yemek yemişler, yengem eve gitmiş, dayım bağda kalmış. Bağdan ayrıldıktan sonra kaybolmuş. Daha sonra oğlu annesini arayınca, babasının eve gelmediğini öğrenmiş. O gece aramışlar, bulamamışlar. Dün bulunduğu bölgeleri biz aradık ama hiçbir izi yoktu. Bugün de dronla aradılar, önce yanındaki çuvalını bulmuşlar. Daha sonra ben de ayakkabılarını buldum. Ekip de gelip bölgeyi tararken buldu. Yanına gittiğimizde uyuyordu, uyandırdık. Sağlık durumu iyiydi, bizimle konuştular. Sonra ambulansla hastaneye götürdüler" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da kaybolan yaşlı adam 2 gün sonra dağda uyurken bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Çorum'da kaybolan yaşlı adam 2 gün sonra dağda uyurken bulundu - Son Dakika
