Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu’da yaşanan savaşın ardından yükselen petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birol, enerji piyasalarındaki dalgalanmanın yalnızca petrol fiyatlarını değil, küresel ekonomiyi de doğrudan etkilediğini belirtti.

Paris’teki Uluslararası Enerji Ajansı merkezinde düzenlenen enerji dönüşümü konulu üst düzey toplantıda konuşan Birol, dünyanın “büyük bir enerji ve ekonomik sınama” ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

“TARİHİN EN BÜYÜK ENERJİ KRİZİ”

Birol, konuşmasında krizin boyutuna dikkat çekerek, “ Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin pek çok ülke üzerinde ağır baskı oluşturduğunu belirten Birol, özellikle enerji ithalatına bağımlı ekonomiler için risklerin arttığını vurguladı.

PETROL FİYATLARI ÜLKELERİ ZORLUYOR

Orta Doğu’daki savaşın ardından petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, küresel piyasalarda yeni bir endişe dalgası yarattı. Birol, artan petrol fiyatlarının birçok ülkede ekonomik dengeleri zorladığını, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon ve büyüme üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNEMİ ARTTI

Paris’teki toplantıda enerji dönüşümü başlığı da öne çıktı. Birol’un açıklamaları, fosil yakıtlara bağımlılığın küresel kriz dönemlerinde ekonomileri ne kadar kırılgan hale getirdiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre petrol fiyatlarında yaşanan her sert yükseliş, enerji arz güvenliği ve alternatif kaynaklara yönelme tartışmalarını daha da hızlandırıyor.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN KRİTİK UYARI

Fatih Birol’un açıklamaları, petrol fiyatlarının yükseldiği ve Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasalarını sarstığı bir dönemde geldi. Birol’un “tarihin en büyük enerji krizi” vurgusu, önümüzdeki süreçte enerji maliyetleri ve ekonomik istikrarın küresel gündemin en önemli başlıklarından biri olacağını gösterdi.