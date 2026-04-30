Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya

30.04.2026 13:10
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu’daki savaş sonrası petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş nedeniyle dünyanın büyük bir enerji ve ekonomik sınamayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Paris’te konuşan Birol, “Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya” diyerek, petrol fiyatlarının birçok ülke üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu’da yaşanan savaşın ardından yükselen petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birol, enerji piyasalarındaki dalgalanmanın yalnızca petrol fiyatlarını değil, küresel ekonomiyi de doğrudan etkilediğini belirtti.

Paris’teki Uluslararası Enerji Ajansı merkezinde düzenlenen enerji dönüşümü konulu üst düzey toplantıda konuşan Birol, dünyanın “büyük bir enerji ve ekonomik sınama” ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

“TARİHİN EN BÜYÜK ENERJİ KRİZİ”

Birol, konuşmasında krizin boyutuna dikkat çekerek, “ Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin pek çok ülke üzerinde ağır baskı oluşturduğunu belirten Birol, özellikle enerji ithalatına bağımlı ekonomiler için risklerin arttığını vurguladı.

PETROL FİYATLARI ÜLKELERİ ZORLUYOR

Orta Doğu’daki savaşın ardından petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, küresel piyasalarda yeni bir endişe dalgası yarattı. Birol, artan petrol fiyatlarının birçok ülkede ekonomik dengeleri zorladığını, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon ve büyüme üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNEMİ ARTTI

Paris’teki toplantıda enerji dönüşümü başlığı da öne çıktı. Birol’un açıklamaları, fosil yakıtlara bağımlılığın küresel kriz dönemlerinde ekonomileri ne kadar kırılgan hale getirdiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre petrol fiyatlarında yaşanan her sert yükseliş, enerji arz güvenliği ve alternatif kaynaklara yönelme tartışmalarını daha da hızlandırıyor.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN KRİTİK UYARI

Fatih Birol’un açıklamaları, petrol fiyatlarının yükseldiği ve Orta Doğu’daki gerilimin enerji piyasalarını sarstığı bir dönemde geldi. Birol’un “tarihin en büyük enerji krizi” vurgusu, önümüzdeki süreçte enerji maliyetleri ve ekonomik istikrarın küresel gündemin en önemli başlıklarından biri olacağını gösterdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
İYİ Parti’den CHP’ye geçen Arif Kocabıyık’ın tartışma yaratacak görüntüleri İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

13:37
Al-Nassr’ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
13:32
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:16
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
