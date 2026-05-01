Dünya devinden Barış Alper bombası

Galatasaray’ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. İngiliz devi Arsenal’ın milli futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.
Sabah’ın haberine göre Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, Fenerbahçe derbisini tribünden takip ederek Barış Alper Yılmaz’ı canlı izledi. 25 yaşındaki oyuncunun performansının İngiliz yetkililerden tam not aldığı belirtildi.
Arsenal’ın sezon sonunda Galatasaray ile resmi görüşmelere başlamayı planladığı ifade edildi. Barış Alper’in performansının transfer sürecini hızlandırdığı kaydedildi.
Başarılı futbolcuya yalnızca Arsenal değil, Fransa’dan Monaco’nun da ilgi gösterdiği öğrenildi. Öte yandan sezon başında Suudi Arabistan’dan gelen 35 milyon euroluk teklifin reddedildiği hatırlatıldı.
Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinde eski kulübü Keçiörengücü’ne yüzde 20 pay maddesi bulunuyor. Galatasaray yönetiminin bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde görüşme yapması bekleniyor.
Milli futbolcunun yaklaşan Dünya Kupası’nda da vitrine çıkacak olması, transfer değerini daha da artırabilecek önemli bir etken olarak görülüyor.
