Iğdır'da 13 yaşındaki çocuk kazara akranını öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçkıran Köyü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan H.A., tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Berat Irmak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat Irmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Her iki öğrencinin de Koçkıran Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ortaokul öğrencisi tüfekle oynarken kazara arkadaşını vurdu - Son Dakika
